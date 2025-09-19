मैं पांच और कलेक्टर-एसडीएम 5 लाख लेंगे… पामगढ़ विधायक के Viral Audio ने खोला रेत माफिया नेटवर्क का राज़

हर के जुबान में यह बात रही कि आखिर रेत घाट सोना उगल रहा है। जब 10 लाख रुपए महीना दिया जा रहा है तो आखिर रेत माफियाओं की कमाई कितनी होती होगी। बता दें कि रायपुर के एक यूट्यूबर का वीडियो बुधवार की देर रात वायरल हुआ, जिसमें कुल 6 ऑडियो पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश व रेत माफिया के बीच की है। वहीं एक ऑडियो यूट्यूबर व विधायक के बीच हुई बातचीत का है। यह ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक रेत माफिया से पैसे के लिए लेनदेन करती हुई सुनाई दे रहीं हैं।