मैं पांच और कलेक्टर-एसडीएम 5 लाख लेंगे… पामगढ़ विधायक के Viral Audio ने खोला रेत माफिया नेटवर्क का राज़

Pamgarh MLA Viral Audio: पामगढ़ विधायक की कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश द्वारा रेत माफियाओं से डील किए जाने का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक खुद के नाम से 5 लाख और कलेक्टर-एसडीएम के नाम से 5 लाख रुपए तथा किसी राघवेन्द्र के नाम एक लाख रुपए रेट तय करती सुनाई दे रहीं हैं। इस ऑडियो का गुरुवार को पूरे दिन पामगढ़ क्षेत्र सहित पूरे जिले में चर्चा का विषय रहा।
हर के जुबान में यह बात रही कि आखिर रेत घाट सोना उगल रहा है। जब 10 लाख रुपए महीना दिया जा रहा है तो आखिर रेत माफियाओं की कमाई कितनी होती होगी। बता दें कि रायपुर के एक यूट्यूबर का वीडियो बुधवार की देर रात वायरल हुआ, जिसमें कुल 6 ऑडियो पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश व रेत माफिया के बीच की है। वहीं एक ऑडियो यूट्यूबर व विधायक के बीच हुई बातचीत का है। यह ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक रेत माफिया से पैसे के लिए लेनदेन करती हुई सुनाई दे रहीं हैं।
दिसंबर 2024 के वायरल ऑडियो में पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश क्षेत्र के एक रेत माफिया रोशन से बात कर रहीं हैं। जिसमें पहले तीन लाख रुपए खुद के पास छोडऩे की बात कह रहीं हैं। इसके अलावा पामगढ़ एसडीएम के नाम से दो लाख रुपए कह रहीं हैं। साथ ही विधायक द्वारा कहा जा रहा है कि इस माह का मैं कलेक्टर का बना लेती हूं, अपने में से कमीशन उन्हें दे दूंगी पर अगले माह से ऐसा नहीं होना चाहिए। फोन करने वाला व्यक्ति रोशन कहता है कि अगले माह शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
Pamgarh MLA Viral Audio: फिर अगले ऑडियो में कहता है दीदी गौरव के पास आया हूं। पांच लाख रुपए छोड़ दिया हूं। विधायक फिर गौरव से बात कर 5 लाख रुपए लेने की पुष्टि करती है। फिर ऑडियो में किसी राघवेन्द्र को अलग से एक लाख रुपए देने की बात कहती है। फिर अगले ऑडियो में विधायक पूछतीं हैं कि सुनाई में आया है कि तुम लोग गाड़ी उतार लो, तो अगला व्यक्ति कहता है कि गाड़ी थाने से छुड़ाकर अलग रखवा दिए हैं।
रेत घाट में उतारे नहीं है। अगला ऑडियो में रेट तय हो जाता है। रोशन कहता है दीदी पेमेंट छुड़वाकर काम शुरू कर देते हैं। राजकिशोर नगर में पैसा छोड़ देता हूं। विधायक कहती हैं अभी घर में कोई नहीं है। कोई विश्वस्त व्यक्ति हो उसके पास छोड़ दूंगा। बाद में विधायक कहतीं हैं डब्बू भैया है। फिर फोन करने वाला व्यक्ति बोलता है कि अभी चार लाख छोड़ रहे, एक कुछ दिनों में छोड़ देंगे।
विधायक ने कहा आवाज मेरी नहीं, एआई के माध्यम से ऑडियो में छेड़छाड़ की गई है। ऑडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस से शिकायत की जाएगी। गुरुवार को पामगढ़ विधायक ने प्रेसवार्ता ली। जिसमें उन्होंने इस ऑडियो के बारे में सफाई देते हुए कहा कि यह आवाज मेरा नहीं है।
इसमें कुछ अंश जरूर मेरा है, बाकी को एआई के माध्यम से छेड़छाड़ किया गया है। क्षेत्र के लोग व कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता ही बदनाम करना चाहते हैं। एक सवाल राघवेन्द्र कौन है। जवाब में विधायक कहतीं हैं कि एआई के माध्यम से बनाने वाला ही बता पाएगा की राघवेन्द्र कौन है।