CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

CG Board: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं-बारहवीं की परीक्षा में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य फीस के साथ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ छात्र 1 नवंबर से 16 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जबकि विशेष विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर से 30 नवबर तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकते हैं।
माशिमं द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, छात्र जिस विद्यालय के माध्यम से परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उस संस्था से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के जरिए ही प्राइवेट छात्र आवेदन कर सकेंगे। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी माशिम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। किसी तरह की समस्या होने पर छात्र माशिम से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने द्वितीय परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना परिणाम भी शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 2025 की द्वितीय मुख्य (सप्लीमेंट्री) परीक्षाओं का परिणाम 20 अगस्त को घोषित किया जा चुका है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जो 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में असफल रहे थे या अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे।
मार्च-अप्रैल में मुख्य परीक्षा होने के बाद जुलाई में द्वितीय परीक्षा हुई थी। अगस्त में परिणाम घोषित होने के बाद नतीजों से असंतुष्ट छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन किया था। जिनके नतीजे 3 अक्टूबर को माशिम ने अपने वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं।
