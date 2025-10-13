CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

CG Board: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं-बारहवीं की परीक्षा में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य फीस के साथ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ छात्र 1 नवंबर से 16 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जबकि विशेष विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर से 30 नवबर तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकते हैं।