Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

CG Board: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं-बारहवीं की परीक्षा में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

CG Board (Image Source: Gemini)

CG Board (Image Source: Gemini)

CG Board: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं-बारहवीं की परीक्षा में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य फीस के साथ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ छात्र 1 नवंबर से 16 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जबकि विशेष विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर से 30 नवबर तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकते हैं।

माशिमं द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, छात्र जिस विद्यालय के माध्यम से परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उस संस्था से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के जरिए ही प्राइवेट छात्र आवेदन कर सकेंगे। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी माशिम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। किसी तरह की समस्या होने पर छात्र माशिम से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकेंगे।

द्वितीय परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन-पुनर्गणना परिणाम जारी

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने द्वितीय परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना परिणाम भी शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 2025 की द्वितीय मुख्य (सप्लीमेंट्री) परीक्षाओं का परिणाम 20 अगस्त को घोषित किया जा चुका है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जो 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में असफल रहे थे या अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे।

मार्च-अप्रैल में मुख्य परीक्षा होने के बाद जुलाई में द्वितीय परीक्षा हुई थी। अगस्त में परिणाम घोषित होने के बाद नतीजों से असंतुष्ट छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन किया था। जिनके नतीजे 3 अक्टूबर को माशिम ने अपने वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

बड़ा हादसा टला: कक्षा में परीक्षा के दौरान प्लास्टर के साथ गिरा पंखा, इन स्कूलों में भी हो चुकी है घटनाएं
धमतरी
प्लास्टर के साथ गिरा पंखा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 05:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Board: प्राइवेट छात्र ध्यान दें! 10वीं-12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय, नवंबर में भी मिलेगा मौका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, इस जिले में 5 हजार सदस्यों के नाम कटने की संभावना

राशनकार्ड (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला

CG Accident News: जांजगीर-चांपा में कॉलेज लौटते भाई-बहन पर ट्रक की चपेट, युवक का पैर कुचला(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: गजब का फर्जीवाड़ा… सरकारी जमीन को बनवाया निजी और निकाल लिए 20 लाख का फर्जी लोन

सरकारी जमीन पर 20 लाख का फर्जी लोन (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें…

CG Ration Card: घर बैठे कर सकते हैं राशनकार्ड में e-KYC, प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, जानें कैसे करें...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग

दिवाली की रौनक बढ़ाएंगे देसी दीए! जांजगीर-चांपा के कुम्हारों ने शुरू की तैयारी, बढ़ी मिट्टी के दीयों की मांग(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.