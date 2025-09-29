बड़ा हादसा टला: कक्षा में परीक्षा के दौरान प्लास्टर के साथ गिरा पंखा, इन स्कूलों में भी हो चुकी है घटनाएं

पालकों ने बताया कि शासकीय कन्या शाला नगरी में 9 वीं से 11 वीं तक की कक्षाएं संचालित है। स्कूल में 413 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। स्कूल अतिजर्जर हो चुका है। बारिश के दिनों में बरसाती पानी छत से टपकता है। पानी के रिसाव से बचने के लिए स्कूल की छत में पॉॅलीथिन लगाया गया। इसके बाद भी प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है। स्कूल अतिजर्जर होने के कारण नए स्कूल भवन की मांग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में पालकों में अनदेखी को लेकर रोष पनपने लगा है।