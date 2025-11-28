Road Accident: तेज रफ़्तार का कहर! बीच सड़क सवारियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री घायल, Video

Road Accident: जांजगीर चांपा में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां दर्जनों बस यात्री के घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मुलमुला थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ब्यासनगर के पास एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए।