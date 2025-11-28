Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

Road Accident: तेज रफ़्तार का कहर! बीच सड़क सवारियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री घायल, Video

Road Accident: जांजगीर-चांपा में ब्यासनगर के पास बस और कार की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ। टक्कर के बाद बस पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हुए।

जांजगीर चंपा

Nov 28, 2025

बीच सड़क में पलटी बस (photo source- Patrika)

बीच सड़क में पलटी बस (photo source- Patrika)

Road Accident: जांजगीर चांपा में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां दर्जनों बस यात्री के घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मुलमुला थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ब्यासनगर के पास एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए।

Road Accident: घटना के बाद लोगों में मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही पामगढ़ SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

दुर्घटना के सही कारण की जांच कर रही पुलिस

Road Accident: अधिकारियों का कहना है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बस में कई यात्री सवार थे। पुलिस हादसे के सही कारण की जांच कर रही है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, जिसे पुलिस ने अब काबू में कर लिया है। मौके पर हालात को नॉर्मल किया जा रहा है।

Updated on:

28 Nov 2025 05:27 pm

Published on:

28 Nov 2025 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Road Accident: तेज रफ़्तार का कहर! बीच सड़क सवारियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री घायल, Video

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

