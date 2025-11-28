Road Accident: तेज रफ़्तार का कहर! बीच सड़क सवारियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री घायल, Video

बीच सड़क में पलटी बस (photo source- Patrika)
Road Accident: जांजगीर चांपा में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां दर्जनों बस यात्री के घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मुलमुला थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ब्यासनगर के पास एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही पामगढ़ SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
Road Accident: अधिकारियों का कहना है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बस में कई यात्री सवार थे। पुलिस हादसे के सही कारण की जांच कर रही है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, जिसे पुलिस ने अब काबू में कर लिया है। मौके पर हालात को नॉर्मल किया जा रहा है।
