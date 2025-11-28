Road Accident: तेज रफ्तार की कहर! बस-कार की भिड़ंत में 25 अधिक यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर

Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार में सवार तीन पत्रकार भी घायल हो गए।