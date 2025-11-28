Road Accident: तेज रफ्तार की कहर! बस-कार की भिड़ंत में 25 अधिक यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर

बस–कार की भिड़ंत में 25 से अधिक यात्री घायल (photo source- Patrika)
Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार में सवार तीन पत्रकार भी घायल हो गए।
यह हादसा मुलमुला थाना इलाके के व्यासनगर के पास हुआ। टक्कर से अफरा-तफरी मच गई और लोग चीखने-चिल्लाने लगे। सूचना मिलने पर मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पामगढ़ के CHC अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है।
Road Accident: बताया जा रहा है कि बस शिवरीनारायण से बिलासपुर जा रही थी। टक्कर में पत्रकारों की कार का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। पुलिस अभी घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस में कितने यात्री सवार थे।
