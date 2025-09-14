Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

Robbery case: व्यापारी से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए की लूट, मास्टरमाइंड निकला पूर्व कर्मचारी

Robbery case: जांजगीर पुलिस ने नैला में व्यापारी से चाकू की नोक पर हुई 10 लाख की लूट का 7 दिन में खुलासा कर दिया। पूर्व नौकर मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी रकम और हथियार बरामद किए गए।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

सात दिन में सुलझा नैला लूटकांड (Photo source- Patrika)
सात दिन में सुलझा नैला लूटकांड (Photo source- Patrika)

Robbery case: नैला चौकी क्षेत्र में व्यापारी से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए की लूट का मामला पुलिस ने महज़ 7 दिनों में सुलझा लिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को धर दबोचते हुए पूरी लूट की रकम और घटना में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया है।

Robbery case: घटना का विवरण

गणेश विसर्जन की रात 6 सितंबर 2025 को रात करीब 9:15 बजे व्यापारी अरुण कुमार अग्रवाल अपने दुकान से नकदी लेकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। तभी नैला गली, कुबेर पारा के पास घात लगाए बैठे लुटेरों ने उन्हें स्कूटी से गिराया और चाकू की नोक पर बैग छीनकर फरार हो गए।

तुरंत हरकत में आई पुलिस

सूचना पर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप और CSP कविता ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए 4 विशेष टीमें गठित की गईं।

जांच में ऐसे मिला सुराग

पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले।

इलाके के बदमाशों और व्यापारी के पूर्व व वर्तमान कर्मचारियों से पूछताछ की।

सायबर टीम ने तकनीकी जानकारी जुटाई।

घटनास्थल पर रिक्रिएशन कर वारदात की प्लानिंग समझी।

इसी दौरान खुलासा हुआ कि व्यापारी का पुराना नौकर ही मास्टरमाइंड है, जिसने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार आरोपी

मुकेश सूर्यवंशी पिता श्रीराम सूर्यवंशी (19 वर्ष), निवासी नैला

नितेश पंडित उर्फ विक्की पिता उमेश पंडित (21 वर्ष), निवासी अमोरा, थाना मुलमुला

एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक (मास्टरमाइंड और व्यापारी का पूर्व नौकर)

अन्य अपराधों का भी खुलासा

पूछताछ में आरोपियों ने 18 जुलाई को बोड़सरा शराब दुकान से ₹2.40 लाख चोरी करने की वारदात भी कबूल की। पुलिस ने इसमें से ₹64,000 भी बरामद कर लिया।

SP का बयान

Naila robbery case: एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी और सायबर टीम की मदद से कम समय में पूरे गिरोह को पकड़ लिया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

Updated on:

14 Sept 2025 04:11 pm

Published on:

14 Sept 2025 04:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Robbery case: व्यापारी से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए की लूट, मास्टरमाइंड निकला पूर्व कर्मचारी

