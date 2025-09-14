Robbery case: व्यापारी से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए की लूट, मास्टरमाइंड निकला पूर्व कर्मचारी

गणेश विसर्जन की रात 6 सितंबर 2025 को रात करीब 9:15 बजे व्यापारी अरुण कुमार अग्रवाल अपने दुकान से नकदी लेकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। तभी नैला गली, कुबेर पारा के पास घात लगाए बैठे लुटेरों ने उन्हें स्कूटी से गिराया और चाकू की नोक पर बैग छीनकर फरार हो गए।