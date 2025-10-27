प्रेम विवाह के बाद जवान ने पत्नी को छोड़ा, दूसरी युवती के साथ रहने का आरोप…पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले युवक से प्रेम विवाह की। फिर उसे छोड़कर उसका पति भाग गया। पीड़िता के ऊपर बड़ा अन्याय उसने यह किया कि उसके सारे सामान को उठाकर रातों रात भाग निकला। इससे पीड़िता बेबस नजर आ रही है। उसके पास अब रहने खाने का ठिकाना भी नहीं है। पीड़िता लक्की साहू (लहरे) का सात साल पहले 11 वीं बटालियन के जवान विनोद लहरे के साथ दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के तीन चार साल तक सबकुछ ठीक था। इसके बाद दोनों का छह साल लड़का भी है। इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गया।