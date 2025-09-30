पलायन का दर्द: योजनाओं के बावजूद हर साल हजारों लोग छोड़ रहे अपना गांव, बंधक बनने के बाद जागते हैं जिम्मेदार

बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज भी पलायन करना मजबूरी है या मनमर्जी। सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुत चावल, पक्का मकान, नि:शुल्क शिक्षा, इलाज सब कुछ दिया जा रहा है। श्रमिकों के लिए अलग से कई योजनाएं चलाई जा रही है। आर्थिक मदद भी मिल रही है। इसके बावजूद पलायन नहीं थमना बड़ सवाल खड़े कर रहा है। श्रमिकों की माने तो प्रदेश की तुलना में ज्यादा मेहनताना ही बड़ी वजह बताई जाती है। लेकिन वहां प्रदेश सरकार की यह योजनाएं नहीं मिल पाती होगी। ऐसे में ज्यादा कमाई होने पर खर्च पर ज्यादा होगा। फिर भी पलायन का सिलसिला थम नहीं रहा है।