70 एकड़ जमीन विवाद पर भड़के ग्रामीण, कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्काजाम…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में रविवार को ग्रामीणों ने थाना चौक के पास मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डेम के पास करीब 70 एकड़ जमीन पर दूसरे गांव के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत वे कई बार प्रशासन और पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।