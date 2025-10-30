70 एकड़ जमीन विवाद पर भड़के ग्रामीण, कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्काजाम...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में रविवार को ग्रामीणों ने थाना चौक के पास मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डेम के पास करीब 70 एकड़ जमीन पर दूसरे गांव के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत वे कई बार प्रशासन और पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ग्रामीणों ने बताया कि कब्जाधारियों द्वारा लगातार खेती करने और जमीन पर बाउंड्री बनाने के प्रयास के बावजूद प्रशासन मौन है। इससे नाराज होकर उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और पुलिस-प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
सूचना मिलने पर बलौदा थाना पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। अधिकारियों ने जल्द ही भूमि विवाद की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर समाधान नहीं निकाला गया, तो वे बड़े आंदोलन की चेतावनी देंगे। इस दौरान मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा।
