जांजगीर चंपा

तालाब में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, ईंट बंधा मिला शरीर… हत्या की आशंका पर जांच शुरू

CG Murder Case: जांजगीर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब में एक महिला का शव तैरते हुए देखा।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Oct 18, 2025

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब में एक महिला का शव तैरते हुए देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की।

एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि महिला के शव के साथ ईंट बंधी हुई थी, जिससे पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद शव को सबूत छिपाने के उद्देश्य से तालाब में फेंका गया होगा।

CG Murder Case: जांजगीर में सनसनी

फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और महिला की पहचान करने की कोशिश जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के क्षेत्रों में महिला की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला को उन्होंने पहली बार गांव में देखा था, जिससे आशंका है कि वह किसी दूसरे इलाके की हो सकती है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही खुलासा होगा।

Published on:

18 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / तालाब में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, ईंट बंधा मिला शरीर… हत्या की आशंका पर जांच शुरू

