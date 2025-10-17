मामूली बिजली विवाद में महिला की हत्या करने वाला आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

घटना 9 मार्च 2025 की शाम करीब साढ़े चार बजे की है। राधा बाई अपने घर के सामने बैठी थीं, तभी आरोपी बैशाखु नायक वहां पहुंचा और बोला अपने घर के मीटर से क्यों बिजली जोड़ी है विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पास रखा बांस का डंडा उठाया और राधा बाई पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। सिर, आंख और चेहरे पर लगातार प्रहार से महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी। पास ही रहने वाला दयानंद चौहान जब बीच-बचाव के लिए दौड़ा तो आरोपी ने उसे भी डंडे से मारकर घायल कर दिया।