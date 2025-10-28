अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई...(photo-patrika)
CG Illegal Liquor: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पकरिया झूलन गांव में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया। रविवार को ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में पकड़ी गई महुआ शराब को नहर में बहाकर शराबबंदी का सशक्त संदेश दिया। गांव की महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री से सामाजिक माहौल पर बुरा असर पड़ रहा था।
लगातार विरोध के बावजूद कुछ लोग चोरी-छिपे शराब का कारोबार कर रहे थे। इससे परेशान होकर महिलाओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्वयं कार्रवाई करने का निर्णय लिया। कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों ने दर्जनों लीटर महुआ शराब जब्त की और सामूहिक रूप से उसे नहर में बहा दिया। इस दौरान “अवैध शराब बंद करो” के नारे गूंजते रहे।
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन से भी मांग की गई है कि अवैध शराब के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गांव में शांति और स्वस्थ वातावरण बना रहे।
