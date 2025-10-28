अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई…

CG Illegal Liquor: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पकरिया झूलन गांव में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया। रविवार को ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में पकड़ी गई महुआ शराब को नहर में बहाकर शराबबंदी का सशक्त संदेश दिया। गांव की महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री से सामाजिक माहौल पर बुरा असर पड़ रहा था।