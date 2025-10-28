Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई…

CG Illegal Liquor: जांजगीर जिले के पकरिया झूलन गांव में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 28, 2025

अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई...(photo-patrika)

अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई...(photo-patrika)

CG Illegal Liquor: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पकरिया झूलन गांव में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया। रविवार को ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में पकड़ी गई महुआ शराब को नहर में बहाकर शराबबंदी का सशक्त संदेश दिया। गांव की महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री से सामाजिक माहौल पर बुरा असर पड़ रहा था।

CG Illegal Liquor: अवैध शराब के खिलाफ महिला शक्ति का प्रदर्शन

लगातार विरोध के बावजूद कुछ लोग चोरी-छिपे शराब का कारोबार कर रहे थे। इससे परेशान होकर महिलाओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्वयं कार्रवाई करने का निर्णय लिया। कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों ने दर्जनों लीटर महुआ शराब जब्त की और सामूहिक रूप से उसे नहर में बहा दिया। इस दौरान “अवैध शराब बंद करो” के नारे गूंजते रहे।

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन से भी मांग की गई है कि अवैध शराब के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गांव में शांति और स्वस्थ वातावरण बना रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 10:52 am

Published on:

28 Oct 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / अवैध शराब पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, कहा- अब नहीं चलेगा नशा, अवैध शराब नहर में बहाई…

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त

CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त
जांजगीर चंपा

हाईप्रोफाइल जुआ अड्डे पर छापा: पुलिस ने पटवारी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत 8 को पकड़ा, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

गिरफ्तार (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

प्रेम विवाह के बाद जवान ने पत्नी को छोड़ा, दूसरी युवती के साथ रहने का आरोप…पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

दर-दर भटक रही महिला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की हत्या, बदमाशों ने रस्सी से गला घोंटा, फिर… मामले का ऐसा हुआ खुलासा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

उज्ज्वला योजना के नए नियम! 10 हजार से अधिक आय या ढाई एकड़ जमीन वालों को नहीं मिलेगा लाभ, करना होगा नया आवेदन

10 हजार से अधिक आय या ढाई एकड़ जमीन वालों को नहीं मिलेगा लाभ(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.