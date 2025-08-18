साइलेंट किलर: होटल के टेबल पर बैठे-बैठे लुढ़क गया युवक, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत… डॉक्टरों ने बताया शॉकिंग कारण

दरअसल यह पूरा मामला जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड के एक होटल का बताया जा रहा है। जहां ४८ वर्षीय शांति नगर निवासी शिवनारायण पिता स्व. ननकू राम गढ़ेवाल को रविवार को घबराहट महसूस हुई। साथ ही उसके सीने में दर्द हुआ। वह गैस का दर्द समझकर बिना डॉक्टरी परामर्श दवा खा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे वह स्टेशन रोड एक होटल पहुंचा। जहां टेबल पर जाकर बैठ गया, तभी अचानक उसे साइलेंट अटैक आया और वह जमीन पर गिर गया। लोगों ने उसे गिरते हुए देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंचे, तभी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप किया तो वह मृत पाया गया।