CM साय की बड़ी सौगात: चांपाझरिया नाला पर 4 करोड़ 36 लाख की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल, इन गांवों को मिलेगा लाभ

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री साय द्वारा दी गई इस सौगात के लिए आभार जताते हुए कहा कि बरसों पुरानी उनकी बड़ी समस्या का समाधान अब होने जा रहा है। यह पुल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुल का निर्माण पूरा होने पर क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और विकास की रफ्तार और तेज होगी। यह पुल बनने से न केवल चंपाझरिया नाला बल्कि आसपास के कई गांवों को विकास की नई राह मिलेगी।