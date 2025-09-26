CM साय की बड़ी सौगात: चांपाझरिया नाला पर 4 करोड़ 36 लाख की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल, इन गांवों को मिलेगा लाभ

CG News: जशपुर जिले के बोड़ाछापर- चटकपुर मार्ग में चंपाझरिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके पुल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिलेवासियों को य़ह बड़ी सौगात दी है।
बरसात के दिनों में चंपाझरिया नाला उफान पर आ जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। इस समस्या से सबसे अधिक परेशान स्थानीय ग्रामीण, छात्र-छात्राएँ और किसान होते हैं। चम्पाझरिया नाला में पुल बनने से यह समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी और लोगों को हर मौसम में सुरक्षित व निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी।
चम्पाझरिया में पुल के निर्माण से कुनकुरी एवं दुलदुला क्षेत्र के दर्जनों गांव कारीछापर, सारसबाहर, राजोटी, बेलघुटरी, रायकेरा, रामसागर और टेंगरा टुकु गांव के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। अब इन क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और अन्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। कृषि उपज और दैनिक जरूरतों का सामान भी बिना किसी बाधा के परिवहन हो सकेंगे।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री साय द्वारा दी गई इस सौगात के लिए आभार जताते हुए कहा कि बरसों पुरानी उनकी बड़ी समस्या का समाधान अब होने जा रहा है। यह पुल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुल का निर्माण पूरा होने पर क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और विकास की रफ्तार और तेज होगी। यह पुल बनने से न केवल चंपाझरिया नाला बल्कि आसपास के कई गांवों को विकास की नई राह मिलेगी।