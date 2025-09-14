भ्रांति फैलाकर लूटी मेहनत की कमाई: जादुई कलश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया, ऐसे सैकड़ों लोग बने शिकार

पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि उसके एक अन्य साथी जिसका नाम महेंद्र बहादुर सिंह ठाकुर है। उनके द्वारा उन्हें बताया गया था कि उसके पास एक कलश है, जो कि काफी महंगे धातु का बना है, उसमें जादुई लक्षण हैं, जो कि चावल को भी खींच लेता है। उक्त कलश की विदेशों में कीमत अरबों रुपए में है। उक्त रकम को वह अकेला नहीं ले सकता है। कलश की बिक्री से उसे जो भी रकम मिलेगा, उसको अन्य लोगों को अनुदान के रूप में देने के लिए उसके द्वारा एक आर. पी. ग्रुप नाम की कंपनी बनाई गई है।।