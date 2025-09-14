Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जशपुर नगर

भ्रांति फैलाकर लूटी मेहनत की कमाई: जादुई कलश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया, ऐसे सैकड़ों लोग बने शिकार

CG Fraud News: धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करते हुए कुछ लोगों ने मड़वारानी से निकले जादुई कलश का चमत्कार बताकर सैकड़ों लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली।

जशपुर नगर

Khyati Parihar

Sep 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

Fraud News: धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करते हुए कुछ लोगों ने मड़वारानी से निकले जादुई कलश का चमत्कार बताकर सैकड़ों लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। जशपुर पुलिस अब चार आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दो आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे है।

जिला पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फर्जी आर. पी ग्रुप नामक कंपनी में सदस्यता शुक्ल लेकर आरोपी लोगों को अपने झांसे में लेते थे। उन्होंने जशपुर ही नहीं वरन सरगुजा, कोरबा, रायगढ, बिलासपुर जिले के भोलेभाले ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाकर लगभग दो करोड़ रुपए की ठगी की।

ये भी पढ़ें

Fraud in SECL: खदान के वे-ब्रिज में डिवाइस के जरिए छेड़छाड़ का प्रयास, ऐसे पकड़ी गई नामी कबाड़ कारोबारी की करतूत
सुरजपुर
Fraud in SECL

जानें क्या है पूरा मामला

इस पूरे मामले का खुलासा ग्राम चिडौरा थाना कांसाबेल की रहने वाली 33 वर्ष की अमृता बाई ने पत्थलगांव थाना में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वर्ष 2021 में बनी आर. पी. ग्रुप कंपनी का संचालक आरोपी तुरेन्द्र कुमार दिव्य, राजेन्द्र कुमार दिव्य है। उन्होंने अपने साथ पत्थलगांव निवासी प्रकाश चंद्र धृतलहरे व उपेन्द्र कुमार सारथी को साथ में मिलकर ठगी के मामले को अंजाम दिया।

पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि सभी आरोपी कंपनी की भागीदारी देने के एवज में ग्राहकों से 25 हजार से लेकर 75 हजार रुपए की प्रोसेसिंग फीस लेते थे, जिसके माध्यम से उन्होंने सैकड़ों लोगों को चुना लगाया। आरोपियों ने कंपनी का सदस्य बनाने वाले लोगों को बतौर मुनाफा 1 से 5 करोड़ रुपए तक का प्रलोभन दिया गया था। उनके द्वारा सोने के जादुई कलश को विदेश में बेचने का प्रलोभन दिया था। इसमें एक के बाद एक कंपनी के सदस्य बनते चले गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की पता साजी के लिए पुलिस टीम गठित कर, बिलासपुर, कोरबा एवं सीतापुर भेजी गई थी, जिनके द्वारा कार्यवाही करते हुए, आर. पी. ग्रुप कंपनी के मुय संचालक राजेंद्र कुमार दिव्य, तुरेंद्र उर्फ मनीष कुमार दिव्य सहित उनके सहयोगी प्रकाश चंद्र धृतलहरे व उपेन्द्र कुमार सारथी को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।।

कलश महंगे धातु का बना होने का दे रहे हवाला

पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि उसके एक अन्य साथी जिसका नाम महेंद्र बहादुर सिंह ठाकुर है। उनके द्वारा उन्हें बताया गया था कि उसके पास एक कलश है, जो कि काफी महंगे धातु का बना है, उसमें जादुई लक्षण हैं, जो कि चावल को भी खींच लेता है। उक्त कलश की विदेशों में कीमत अरबों रुपए में है। उक्त रकम को वह अकेला नहीं ले सकता है। कलश की बिक्री से उसे जो भी रकम मिलेगा, उसको अन्य लोगों को अनुदान के रूप में देने के लिए उसके द्वारा एक आर. पी. ग्रुप नाम की कंपनी बनाई गई है।।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

मामले की कार्यवाही व आरोपीयों की गिरतारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक लखेश साहू, आरक्षक आशीषन टोप्पो, तुलसी रात्रे, कमलेश्वर वर्मा, आलोक मिंज की सराहनीय भूमिका रही है।

ये भी पढ़ें

नवरात्र से दीपावली तक साइबर क्राइम का अलर्ट… 70% डिस्काउंट, मुफ्त गिफ्ट और कैशबैक के नाम पर चल रही ठगी
बिलासपुर
Cyber fraud (Photo- Freepik)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 07:05 pm

Published on:

14 Sept 2025 07:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / भ्रांति फैलाकर लूटी मेहनत की कमाई: जादुई कलश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया, ऐसे सैकड़ों लोग बने शिकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.