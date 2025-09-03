Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

जशपुर पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार, CM साय की पहल से बनेगी आधुनिक सड़कें, 6.54 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृत

Jashpur News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिला वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जिले में सड़के बनाने 6.54 करोड़ रूपए से अधिक राशि मंजूर की है।

जशपुर नगर

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिला वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जिले में सड़के बनाने 6.54 करोड़ रूपए से अधिक राशि मंजूर की है। इन राशि से जशपुर जिले के पर्यटन स्थलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए पक्की सड़के बनाई जाएगी। इसके साथ ही जिला वासियों के लिए भी आवागमन आसान हो जाएगा।

6 करोड़ 54 लाख रुपये स्वीकृत

लोक निर्माण विभाग संभाग-जशपुर के अंतर्गत कुनकुरी क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए कुल 6 करोड़ 54 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य जल्द शुरू होगा। इन सड़कों के बन जाने से जशपुर के मनोहर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिले में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंचेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगें। इसके साथ ही जशपुर में पर्यटन में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।

स्वीकृति के तहत जोकारी से मधेश्वर पहाड़ तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क 3 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से और एनएच-43 से मयाली डेम तक 1.30 किलोमीटर सड़क 2 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से बनाई जाएगी। इन सड़कों के निर्माण से जहां स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी, वहीं मधेश्वर पहाड़ और मयाली डेम जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल अब बेहतर सड़क सुविधा से जुड़ सकेंगे।

मिलेगी ये सुविधा

ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में इन स्थलों तक पहुंचना बेहद कठिन होता था। नई सड़क बनने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आसानी से यहां तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम जशपुर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा।

03 Sept 2025 06:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / जशपुर पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार, CM साय की पहल से बनेगी आधुनिक सड़कें, 6.54 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृत

