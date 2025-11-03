Swami Atmanand School: CM के गृह जिले में शिक्षा संकट! आत्मानंद विद्यालयों में 81 पद रिक्त, बच्चों का भविष्य अधर में

शैक्षणिक सत्र के आरंभ में आई इस भर्ती को लेकर पालकों और बच्चों को लगा था की जल्द ही उन्हे शिक्षक मील जाएंगे परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के लगभग 6 माह से होने के बाद भी कुछ अता पता नहीं है जिससे की बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। भर्ती से जुड़ी आखरी अपडेट सितंबर के शुरूआत में आयी थी उसके बाद से प्रक्रिया रुकी हुई है जबकि यह लगभग अपने अंतिम चरण में आ चुकी है।