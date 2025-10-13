जादुई कलश के नाम पर 1.44 करोड़ की ठगी! विदेश में बेचने का दिया था झांसा, पुलिस ने फरार आरोपी को दबोचा

मिली जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2021 का है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र में आरपी ग्रुप कंपनी के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। कंपनी के संचालक राजेंद्र कुमार दिव्य, तुरेंद्र उर्फ मनीष कुमार दिव्य, प्रकाश चंद्र धृतलहरे और उपेन्द्र कुमार सारथी ने ग्रामीणों को यह कहकर झांसे में लिया कि कोरबा के मंडवारानी में एक जादुई कलश मिला है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है और उसे विदेश में बेचा जाएगा। बिक्री से जो लाभ होगा, वह कंपनी में पैसा लगाने वालों को 1 से 5 करोड़ रुपए तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा।