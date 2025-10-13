जादुई कलश के नाम पर 1.44 करोड़ की ठगी! विदेश में बेचने का दिया था झांसा, पुलिस ने फरार आरोपी को दबोचा

जादुई कलश के नाम पर 1.44 करोड़ की ठगी(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में करोड़ों की ठगी कर फरार चल रहे आरोपी को जशपुर पुलिस ने गिरतार कर जेल भेज दिया है। ऑपरेशन अंकुश के तहत पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी अरविंद राठौर (36 वर्ष), निवासी ग्राम कोसमुंडा, थाना चांपा, जिला जांजगीर-चांपा को सूरजपुर जिले के जयनगर क्षेत्र से गिरतार किया है। आरोपी पिछले चार सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था।
मिली जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2021 का है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र में आरपी ग्रुप कंपनी के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। कंपनी के संचालक राजेंद्र कुमार दिव्य, तुरेंद्र उर्फ मनीष कुमार दिव्य, प्रकाश चंद्र धृतलहरे और उपेन्द्र कुमार सारथी ने ग्रामीणों को यह कहकर झांसे में लिया कि कोरबा के मंडवारानी में एक जादुई कलश मिला है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है और उसे विदेश में बेचा जाएगा। बिक्री से जो लाभ होगा, वह कंपनी में पैसा लगाने वालों को 1 से 5 करोड़ रुपए तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
ग्रामीणों ने इस लालच में आकर सिक्योरिटी मनी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रकम जमा कराई। केवल एक शिकायतकर्ता अमृता बाई ने ही 25,000 कंपनी को दिए थे। जांच में पता चला कि आरोपियों ने हजारों लोगों से लगभग 1 करोड़ 94 लाख की ठगी की थी, जो आगे और बढ़ सकती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एसडीओपी धुर्वेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई थी। टीम ने बिलासपुर, कोरबा और सीतापुर में छापामार कार्रवाई कर चार मुय आरोपियों को गिरतार कर जेल भेज दिया था।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि फरार आरोपी अरविंद राठौर और एक अन्य साथी ने ग्रामीणों को यह कहकर ठगा कि जादुई कलश विदेशी वैज्ञानिक खरीदेंगे, जिससे अरबों रुपए मिलेंगे। इसी लालच में ग्रामीणों से पैसे वसूले गए। फरार आरोपी अरविंद राठौर की पुलिस कई महीनों से तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जयनगर (जिला सूरजपुर) में छिपा हुआ है। एसएसपी के निर्देश पर पत्थलगांव पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरतार किया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी ने पूछ-ताछ में अपराध स्वीकार किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक चंद्र विजय साय, आरक्षक कमलेश्वर वर्मा, मुकेश पांडे, इतियाज खान एवं आकाश कुजूर की रही अहम भूमिका। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस ने ठगी के इस बड़े मामले में फरार आरोपी को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि शेष फरार आरोपियों की तलाश के लिए ऑपरेशन अंकुश जारी रहेगा।
जशपुर
छत्तीसगढ़
