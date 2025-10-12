Eco Tourism: वन मंत्री केदार कश्यप ने किया बैंबू राफ्टिंग का उद्घाटन, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार का नया अवसर

उद्घाटन के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, ‘‘बंबू राफ्टिंग जैसी पहल ईको टूरिज्म आधारित आजीविका को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण कदम है। बांस हमारे प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और हरित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इसके माध्यम से ग्रामीणों और युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।’’ कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।