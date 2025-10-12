Eco Tourism: वन मंत्री केदार कश्यप ने किया बैंबू राफ्टिंग का उद्घाटन, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार का नया अवसर

‘बैंबू राफ्टिंग’ से ईको टूरिज्म को बढ़ावा (Photo source- Patrika)
Eco Tourism: दंतेवाड़ा जिले के ग्राम कुम्हाररास डेम में शनिवार को ‘बंबू राफ्टिंग’ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री एवं दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और स्वयं नौका विहार का आनंद लिया।
उद्घाटन के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, ‘‘बंबू राफ्टिंग जैसी पहल ईको टूरिज्म आधारित आजीविका को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण कदम है। बांस हमारे प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और हरित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इसके माध्यम से ग्रामीणों और युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।’’ कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री कश्यप, विधायक अटामी और जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने नौका विहार का आनंद लिया और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। इसके साथ ही क्षेत्र में बांस से बने उत्पादों के निर्माण, डिजाइनिंग और विपणन में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना की घोषणा की गई।
Eco Tourism: इस पहल से ग्रामीणों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। बंबू राफ्टिंग न केवल पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के लिए नए रोजगार के अवसर और आत्मनिर्भरता के रास्ते खोलेगा।
