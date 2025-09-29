दंतेवाड़ा की नई पहचान… ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025’ का मिला पुरस्कार, बढ़ेगा रोजगार

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जिला प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 (Photo source- Patrika)
CG News: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा जिले को राज्य स्तर पर ‘‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025’’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंत्री एवं पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा प्रदान किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन क्षेत्र में नई पहल और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किए गए सतत प्रयासों को इस पुरस्कार के माध्यम से मान्यता मिली है।
जिले में ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर को पर्यटन के लिए विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह सम्मान दंतेवाड़ा की नई पहचान और जिले में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों की पुष्टि करता है।
छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के साथ आयोजित बाइक ट्रेल में 80-90 बाइकर शामिल हुए।
बॉलीवुड अभिनेता अनिल चरंजीत ने दंतेवाड़ा में 10-12 दिन रहकर 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ बनाई, जिसे 70 लाख से अधिक बार देखा गया।
कुमार रास झील: वाटर स्पोर्ट्स, कायकिंग, पैडल बोर्ड, सोलर पंप आधारित शिकारा बोट, बांस के कॉटेज और कैम्पिंग सुविधाएँ।
मलांगिर और झारा लावा झरना: आकर्षक गेट और कैंपिंग सुविधाएँ।
बूढ़ा तालाब: 450 मीटर लंबी जिपलाइन, मोटरबोट और कयाकिंग की सुविधा।
ढोलकल गणेश मंदिर क्षेत्र: लग्ज़री व बेसिक टेंट्स, रेस्तरां और कैफ़ेटेरिया।
दंतेश्वरी मंदिर परिसर: संग्रहालय, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैम्पोलिन जंपिंग, जॉबी कायक, पैडल बोर्डिंग, QR कोड आधारित ऑडियो टूर।
सजावटी पहल: डंकिनी मुख्य पुल और बारसूर मंदिर मार्ग पर म्यूरल आर्ट वॉल पेंटिंग।
CG News: वंडर्स ऑफ दंतेवाड़ा पुस्तक: जिले की एडवेंचर टूरिज्म, मंदिर पर्यटन, धरोहर, खानपान, संस्कृति और कला से जुड़ी झलकियों को संकलित कर प्रकाशित की गई। इसे राज्य के प्रमुख सर्किट हाउसों और विशिष्ट अतिथियों तक वितरित किया गया।
इन पहलों के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरते पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है और स्थानीय संस्कृति, कला व पर्यटन गतिविधियों को नई पहचान दे रहा है।
