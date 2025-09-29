दंतेवाड़ा की नई पहचान… ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025’ का मिला पुरस्कार, बढ़ेगा रोजगार

CG News: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा जिले को राज्य स्तर पर ‘‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025’’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंत्री एवं पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा प्रदान किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन क्षेत्र में नई पहल और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किए गए सतत प्रयासों को इस पुरस्कार के माध्यम से मान्यता मिली है।