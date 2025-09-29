CG News: दीपावली से पहले वन मंत्री का बड़ा ऐलान! तेंदूपत्ता पारिश्रमिक का जल्द भुगतान, अचानकमार बनेगा सेंट्रल इंडिया का नया पर्यटन हब

CG News: वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार को मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर वन वृत्त की समीक्षा बैठक में विभागीय कामकाज और योजनाओं पर निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बिलासपुर संभाग में अचानकमार अभ्यारण, कोपरा जलाशय, औरापानी, खुड़िया, कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क, गोमडॉ अभयारण्य, रामझरना, सतरेंगा और बुका जैसे दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है।