CG News: दीपावली से पहले वन मंत्री का बड़ा ऐलान! तेंदूपत्ता पारिश्रमिक का जल्द भुगतान, अचानकमार बनेगा सेंट्रल इंडिया का नया पर्यटन हब

CG News: वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने रविवार को मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर वन वृत्त की समीक्षा बैठक में विभागीय कामकाज और योजनाओं पर निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बिलासपुर संभाग में अचानकमार अभ्यारण, कोपरा जलाशय, औरापानी, खुड़िया, कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क, गोमडॉ अभयारण्य, रामझरना, सतरेंगा और बुका जैसे दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है।
अचानकमार अभ्यारण में बाघों की संख्या 5 से बढ़कर 18 होने पर संतोष जताया और इसे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पर्यटन हब बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां हवाई और रेल सहित सभी सुविधाएं हैं, बस प्रचार-प्रसार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए बड़े सेलिब्रिटी बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया।
चरण पादुका के लिए पैर के होंगे नाप जोख: बैठक में वन मंत्री कश्यप ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बचे हुए 1.70 करोड़ पारिश्रमिक का भुगतान दीपावली से पहले करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि बैंक खातों की तकनीकी दिक्कतें दूर कर तत्काल हितग्राहियों को राशि मिले। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष लगभग 12 लाख पुरुष संग्राहकों को चरण पादुका दी जाएगी, जिसके लिए पैर का नाप जोख जल्द भेजने के निर्देश दिए।
CG News: हाथी-मानव द्वंद्व पर मंत्री ने कहा कि हमें हाथियों के साथ सह-अस्तित्व की आदत डालनी होगी। उन्हें रहवास से भगाने की बजाय सावधानी बरतनी होगी ताकि जनहानि न हो। बैठक में वन पट्टा नामांतरण और बंटवारे के लंबित 280 प्रकरणों को शीघ्र निपटाने पर भी जोर दिया गया। कोरबा वन मंडल में सबसे ज्यादा मामले लंबित पाए गए। बैठक में पीसीसीएफ वी. श्रीनिवास राव, अरुण पांडेय, अनिल साहू सहित सभी डीएफओ और वन अधिकारी मौजूद रहे।
