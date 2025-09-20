डीएफओ कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन, ग्रामीणों ने 15 दिन में पट्टा जारी करने का दिया अल्टीमेटम

CG News: वर्षों से जंगल भूमि पर काबिज होकर खेती-किसानी कर रहे ग्रामीणों ने पट्टा के लिए अपने सारे दस्तावेज सत्यापित कर जमा करने के बावजूद वर्षों बाद भी वन अधिकार पट्टा नहीं मिल पाने की बात कहते हुए नाराज माकड़ी और मोहल्लई के ग्रामीणों ने जोगी कांग्रेस (जे) के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए शुक्रवार की दोपहर डीएफओ कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
दरअसल प्रदर्शनकारी जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे जिसके लिए वह मुख्य द्वार पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते हुए करते रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, हमारे सारे दस्तावेज ओके हो चुके हैं पर जिम्मेदारों को और क्या चाहिए ना वह बता रहे हैं ना ही पट्टा जारी कर रहे हैं। पट्टा नहीं होने के चलते हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
CG News: प्रदर्शनकरियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। इस बीच प्रदर्शनकरियों ने पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए बैरिकेट्स को उठाकर फेकने की कोशिश करते रहे। हालांकि पुलिस की मुस्तेदी के चलते हुए कार्यालय के भीतर तो प्रवेश नहीं कर पाए लेकिन ज्ञापन देने के लिए कुछ पदाधिकारी अधिकारी से मिलने अंदर पहुंचे और वहां ज्ञापन सौपते हुए अल्टीमेटम भी दे डाला कि, 15 दिन के भीतर पट्टा की प्रक्रिया पूरी करें नहीं तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।