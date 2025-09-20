डीएफओ कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन, ग्रामीणों ने 15 दिन में पट्टा जारी करने का दिया अल्टीमेटम

CG News: प्रदर्शनकरियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। इस बीच प्रदर्शनकरियों ने पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए बैरिकेट्स को उठाकर फेकने की कोशिश करते रहे। हालांकि पुलिस की मुस्तेदी के चलते हुए कार्यालय के भीतर तो प्रवेश नहीं कर पाए लेकिन ज्ञापन देने के लिए कुछ पदाधिकारी अधिकारी से मिलने अंदर पहुंचे और वहां ज्ञापन सौपते हुए अल्टीमेटम भी दे डाला कि, 15 दिन के भीतर पट्टा की प्रक्रिया पूरी करें नहीं तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।