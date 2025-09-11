कुनकुरी में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खिलाड़ियों को मिलेगा सुनहरा भविष्य

CG News: इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि बरसात के दिनों में राजपुरी नाला उफान पर आने से बगीचा-रेगले मार्ग पर यातायात प्रभावित हो जाता था। पुल बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि साय सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। सौगात मिलने के बाद क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री साय का आभार जताया है।