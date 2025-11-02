Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

Chhattisgarh News: प्रकृति के बीच रोमांच का नया ठिकाना बना मयाली नेचर कैंप, सैलानियों की भीड़ उमड़ी

Chhattisgarh News: जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैम्प में अब रोमांच और शांति का संगम देखने को मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

मयाली नेचर कैंप बना आकर्षण का केंद्र (photo source- Patrika)

मयाली नेचर कैंप बना आकर्षण का केंद्र (photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 से 9 नवम्बर तक जशपुर जम्बुरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरे-भरे जंगलों, झरनों और पहाड़ियों से घिरे जशपुर जिले का मयाली नेचर पार्क अब रोमांच और जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बन गया है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस स्थल में अब एडवेंचर का नया रंग जुड़ चुका है, स्पीड बोटिंग, कयाकिंग, एक्वा साइक्लिंग और बाउंस बोट जैसी गतिविधियां यहां के पर्यटन अनुभव को और भी यादगार बना रही हैं।

Chhattisgarh News: आत्मविश्वास और एकाग्रता का प्रतीक

मयाली जलाशय की स्वच्छ और विस्तृत झील अब पर्यटकों को केवल प्रकृति की गोद में सुकून ही नहीं, बल्कि रोमांच का अहसास भी कराती है। सुबह की सुनहरी रोशनी में झील पर फिसलती स्पीड बोट्स जब हवा को चीरती हैं, तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वहीं, कयाकिंग में प्रतिभागी अपनी शक्ति और संतुलन के बल पर पानी की लहरों के बीच आगे बढ़ते हैं, यह अनुभव आत्मविश्वास और एकाग्रता का प्रतीक बन जाता है।

परिवारों और युवाओं के बीच एक्वा साइकिलिंग सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक बन रही है। पानी पर चलती यह विशेष साइकिल रोमांच के साथ-साथ मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। यह उन लोगों के लिए है जो रोमांच तो चाहते हैं, पर शांति के साथ। वहीं बच्चों और समूह पर्यटकों के लिए बाउंस बोट पूरी तरह मस्ती से भरा अनुभव है, नाव पर हंसी, शोर और उमंग का माहौल पूरे झील क्षेत्र को जीवंत बना देता है।

स्थानीय रोजगार सृजन में भी योगदान दे रही…

Chhattisgarh News: इन सभी गतिविधियों को सुरक्षा मानकों और प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। हर प्रतिभागी के लिए लाइफ जैकेट, और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षित गाइड और स्थानीय युवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी योगदान दे रही है।

जशपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की यह पहल न केवल जिले के प्राकृतिक आकर्षणों को एक नया स्वरूप दे रही है, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख इको-टूरिज्म एवं एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

झील कर रही और भी आकर्षित

Chhattisgarh News: मयाली नेचर पार्क अब केवल एक पिकनिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव स्थल बन चुका है जहां प्रकृति, रोमांच और संस्कृति तीनों का सुंदर संगम दिखाई देता है। झील के किनारे से उठती ठंडी हवा, पानी पर चमकती धूप की लहरें और दूर से आती बोट की आवाज़, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल रचते हैं जो हर पर्यटक के मन में जशपुर की याद हमेशा के लिए बसा देता है।

Updated on:

02 Nov 2025 03:28 pm

Published on:

02 Nov 2025 03:26 pm

