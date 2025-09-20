CG Crime: पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, सिर पर पत्थर मारकर कर दी हत्या

जानकारी के अनुसार उस रात भी दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो आरोपी दीपक ने गुस्से में आकर घर में रखा फर्श पत्थर उठाया और अपने पिता के सिर, नाक और कनपटी पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से बंधु राम वहीं ढेर हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब मृतक का भाई रविशंकर राम खेत से लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि रात में फिर पिता-पुत्र में झगड़ा हुआ था और दीपक ने बंधु राम की हत्या कर दी। कुछ ही देर में गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और शव को गांव के एक घर के सामने पड़ा देखकर सनसनी फैल गई।