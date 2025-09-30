CG News: हिंदू धर्म और देवी दुर्गा के प्रति अभद्र टिप्पणी, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना बगीचा अंतर्गत ग्राम रेंगोला निवासी गोपाल राम (50 वर्ष) पर मंदिर समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में देवी दुर्गा, ब्राह्मण और हिंदू धर्म के खिलाफ अशोभनीय व अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इस घटना से बजरंग दल और हिंदू समाज में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। दिनांक 28 सितंबर को प्रार्थी उत्तम कुमार गुप्ता, जो बजरंग दल महादेव डांड के कार्यकर्ता हैं, अपने अन्य सदस्यों के साथ थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी ने मंदिर समिति के व्हाट्सऐप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।