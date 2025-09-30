CG News: हिंदू धर्म और देवी दुर्गा के प्रति अभद्र टिप्पणी, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG News: जशपुरगनर के बगीचा क्षेत्र में हिंदू धर्म और देवी दुर्गा के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना बगीचा अंतर्गत ग्राम रेंगोला निवासी गोपाल राम (50 वर्ष) पर मंदिर समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में देवी दुर्गा, ब्राह्मण और हिंदू धर्म के खिलाफ अशोभनीय व अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इस घटना से बजरंग दल और हिंदू समाज में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। दिनांक 28 सितंबर को प्रार्थी उत्तम कुमार गुप्ता, जो बजरंग दल महादेव डांड के कार्यकर्ता हैं, अपने अन्य सदस्यों के साथ थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी ने मंदिर समिति के व्हाट्सऐप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई।
प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बगीचा ने तत्काल आरोपी के खिलाफ बी एन एस की धारा 196(1) व 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को मामले की संवेदनशीलता से अवगत कराते हुए, आरोपी की तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने आरोपी गोपाल राम को ग्राम रेंगोला से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी पुलिस ने जप्त कर लिया। अपराध सबूतों के आधार पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मामले की त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक संतलाल आयाम, सहायक उप निरीक्षक उमेश प्रभाकर, आरक्षक मुकेश पांडे और रमेश गृही की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा, बगीचा क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
जशपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग