अंडरग्राउंड पानी के टैंक में 102 जिंदा कछुए और 13 बोरे खोल से भरे मिले; 2 तस्कर गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की जौनपुर में वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। खेतासराय पुलिस ने 13 बोरियों में 162 कछुओं और कछुए के खोल के साथ 2 अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया।
बरामद कछुओं और खोल की कीमत लगभग 6 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए, शाहगंज के CO अजीत सिंह चौहान ने बताया कि गुप्त सूचना पर शनिवार शाम खेतासराय पुलिस ने एक इलाके में छापा मारा। इस दौरान अमेठी जिले के मोतीलाल और उसकी साथी ममता को चार बैग में 60 कीमती कछुओं के साथ गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ये कछुए खेतासराय के अपने गैंग लीडर मुस्तैक के घर से ला रहे थे। CO ने बताया कि जब पुलिस ने मुस्तैक के घर पर छापा मारा तो अंडरग्राउंड पानी के टैंक में 102 जिंदा कछुए और कछुए के खोल से भरे 13 बोरे मिले।
हालांकि मुस्तैक मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुस्तैक के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई के लिए वन अधिकारी राकेश कुमार को सूचित कर दिया गया है।