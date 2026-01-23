शादी कर युवक से लाखों की ठगी…फर्जी दुल्हन फरार, गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

गिरोह ने विनोद को जन सेवा केंद्र ले जाकर स्कैनर के माध्यम से उनके भाइयों से बड़ी रकम मंगवाई। पैसे मिलने के बाद आरोपियों ने रकम आपस में बांट ली और कुछ सामान खरीदा। इसके बाद विनोद और नेहा को मल्हनी के एक मंदिर में ले जाकर फर्जी शादी करवाई गई। शादी के बाद जब विनोद को जौनपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने ले जाया जा रहा था, तो कुत्तूपुर के पास पानी लेने के बहाने उन्हें वाहन से उतारा गया।