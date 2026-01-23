शादी कर युवक से लाखों की ठगी…फर्जी दुल्हन फरार, गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, आरोपी गिरफ्तार
जौनपुर जिले में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में सक्रिय इस गिरोह ने फर्जी शादी रचाकर एक युवक से लाखों रुपये ऐंठ लिए।मामले का खुलासा शुक्रवार को CO सदर देवेश कुमार सिंह ने किया।पुलिस ने आदमपुर मोड़ के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 32,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में बृजेश कुमार गौतम निवासी कौड़िया थाना शाहगंज, आशु गौतम निवासी खम्हौरा थाना सरायख्वाजा, रुक्सार निवासी मीरपुर थाना जलालपुर जनपद अंबेडकरनगर तथा काजल निवासी मियापुर थाना लाइन बाजार जौनपुर शामिल हैं। फर्जी दुल्हन नेहा फिलहाल फरार बताई जा रही है।
जानकारी देते हुए CO ने बताया कि संभल जनपद निवासी विनोद कुमार पुत्र गजराम, जो शादी के लिए लड़की की तलाश में थे, गिरोह ने उन्हें जाल में फंसाया। विनोद के साले के माध्यम से गिरोह ने संपर्क किया और अपनी सहयोगी लड़की नेहा की तस्वीर भेजकर शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विनोद को मल्हनी बाजार बुलाया गया, जहां शादी की खरीदारी और अन्य खर्चों के नाम पर उनसे पैसे लिए गए।
गिरोह ने विनोद को जन सेवा केंद्र ले जाकर स्कैनर के माध्यम से उनके भाइयों से बड़ी रकम मंगवाई। पैसे मिलने के बाद आरोपियों ने रकम आपस में बांट ली और कुछ सामान खरीदा। इसके बाद विनोद और नेहा को मल्हनी के एक मंदिर में ले जाकर फर्जी शादी करवाई गई। शादी के बाद जब विनोद को जौनपुर रेलवे स्टेशन छोड़ने ले जाया जा रहा था, तो कुत्तूपुर के पास पानी लेने के बहाने उन्हें वाहन से उतारा गया।
इसी दौरान गिरोह नेहा को लेकर फरार हो गया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने इससे पहले भी छतरपुर, अंबेडकरनगर और जौनपुर सहित कई जिलों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग