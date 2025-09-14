Patrika LogoSwitch to English

जौनपुर

जौनपुर में डबल मर्डर, घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो भाइयों को गोलियों से भून डाला

शनिवार की देर रात बाइक सवार दो सगे भाइयों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मुंगरा बादशाहपुर से अपने घर जा रहे थे, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों ने फायरिंग कर क्षेत्र को दहला दिया था।

जौनपुर

anoop shukla

Sep 14, 2025

दोहरे हत्याकांड से दहला जौनपुर

जौनपुर में रामनगर गांव के मझिगवां मोड़ के निकट बेलवार मार्ग पर बेखौफ बदमाशों ने शनिवार की देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो भाइयों को गोलियों से भून डाला है। परिजनों के मुताबिक दोनों कोलकाता में कोयले का व्यवसाय करते हैं, अभी वे घर से कुछ ही दूर पर थे कि बदमाशों ने घेर कर हत्या कर दिए। गोली लगते ही दोनों भाई बाइक से गिर गए। फायरिंग की आवाज सुन परिजन घर से बाहर निकले तो दृश्य देख बदहवास हो गए। इस बीच बदमाश फरार हो चुके थे।

दोहरे हत्याकांड से जिले में हड़कंप

घायल दोनों भाइयों को परिजन प्रयागराज ले जाने लगे। रास्ते में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड से जिले में हड़कंप मच गया, सूचना मिलते ही SP डॉक्टर कौस्तुभ भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक ने टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए। मृतकों की पहचान शाहजहां और उनके छोटे भाई जहांगीर के रूप में हुई है।

कोयला कारोबारी भाइयों पर बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसाईं

पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों भाई मझिगवां मोड़ के पास पहुंचे ही थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेरकर रोकने की कोशिश की, जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर गोलियों से दोनों को भून डाला। घटना घर से कुछ ही दूरी पर हुई थी। परिजन और आसपास के लोग घायल भाइयों को लेकर CHC पहुंचे जहां डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया।रास्ते में ही शाहजहां की मौत हो गई। जहांगीर को प्रयागराज के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टर कौस्तुभ, SP जौनपुर

SP डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। दोनों भाई कोलकाता में कोयले का कारोबार करते थे। परिवार में शादी पड़ी हुई थी, इसलिए आए थे। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है। हत्यारों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

Published on:

14 Sept 2025 10:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / जौनपुर में डबल मर्डर, घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो भाइयों को गोलियों से भून डाला

