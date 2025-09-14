जौनपुर में डबल मर्डर, घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो भाइयों को गोलियों से भून डाला

पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों भाई मझिगवां मोड़ के पास पहुंचे ही थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेरकर रोकने की कोशिश की, जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर गोलियों से दोनों को भून डाला। घटना घर से कुछ ही दूरी पर हुई थी। परिजन और आसपास के लोग घायल भाइयों को लेकर CHC पहुंचे जहां डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया।रास्ते में ही शाहजहां की मौत हो गई। जहांगीर को प्रयागराज के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।