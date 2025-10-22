बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन, चार महीने चल रहे थे बीमार, पीजीआई में ली अंतिम सांस

Former BJP MLA passes away जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सोमरू राम सरोज का लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया।पिछले 4 महीने से बीमार चल रहे थे। 1991 की राम लहर और 2002 में उन्होंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पुत्र संजय सरोज ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिता का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। सोमारु राम सरोज की छवि आम लोगों के बीच बहुत ही अच्छी थी। वह सादगी, ईमानदारी और जन सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर सुनते ही क्षेत्र में शौक की लहर दौड़ गई। ‌