जौनपुर

रोडरेज में दबंगों ने जनरथ बस के कंडक्टर को पीटा, असलहे की बट से फोड़े सिर…यात्रियों में दहशत

राप्तीनगर डिपो की जनरथ बस के ड्राइवर को दबंगों ने जौनपुर, प्रयागराज हाइवे पर आगे निकलने को होड़ में ओवर टेक कर रोक लिया, इसके साथ ही सभी ने उसे नीचे उतारकर बुरी तरह पीटा

जौनपुर

anoop shukla

Aug 20, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, रोडरेज में जनरथ बस के ड्राइवर को दबंगों ने पीटा

मंगलवार की रात ओवरटेक के चक्कर में दबंगों ने रोडवेज बस के चालक को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया, घटना जौनपुर- प्रयागराज मार्ग पर हुई यहां बीबीपुर के पास गोरखपुर से प्रयागराज जा रही राप्तीनगर बस डिपो की जनरथ बस को रोक कर मनबढ़ कार सवारों ने चालक के साथ मारपीट की। पुलिस घायल बस चालक को इलाज के लिए मछलीशहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया।

राप्तीनगर डिपो की बस जा रही थी गोरखपुर से प्रयागराज

पुलिस के मुताबिक राप्तीनगर डिपो की जनरथ बस मंगलवार की रात लगभग 10 बजे गोरखपुर से प्रयागराज के लिए निकली। चालक चंदन मद्धेशिया निवासी गौरहा बाजार थाना तरवा सुजान कुशीनगर बस चला रहा था। सिकरारा थाना के बीबीपुर के समीप कार सवार बस को ओवरटेक कर जबरन रोक दिए।दबंगों ने बस चालक के सिर पर तमंचे की बट से मार कर खून से लथपथ कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो मनबढ़ों ने उसे बस से नीचे खींच कर पीटा। इस घटना के बाद यात्रियों में भी दहशत मच गई।

ड्राइवर को पीटे जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस

सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने घायल बस चालक को मछलीशहर सामुदायिक केंद्र भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक की तहरीर पर तीन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुट गई है। पुलिस फिर असलहे की बट से मारने की बात पर उन्होंने इनकार कर दिया।

20 Aug 2025 05:41 pm

