रोडरेज में दबंगों ने जनरथ बस के कंडक्टर को पीटा, असलहे की बट से फोड़े सिर…यात्रियों में दहशत

पुलिस के मुताबिक राप्तीनगर डिपो की जनरथ बस मंगलवार की रात लगभग 10 बजे गोरखपुर से प्रयागराज के लिए निकली। चालक चंदन मद्धेशिया निवासी गौरहा बाजार थाना तरवा सुजान कुशीनगर बस चला रहा था। सिकरारा थाना के बीबीपुर के समीप कार सवार बस को ओवरटेक कर जबरन रोक दिए।दबंगों ने बस चालक के सिर पर तमंचे की बट से मार कर खून से लथपथ कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो मनबढ़ों ने उसे बस से नीचे खींच कर पीटा। इस घटना के बाद यात्रियों में भी दहशत मच गई।