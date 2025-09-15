Patrika LogoSwitch to English

जौनपुर

Jaunpur Accident: अयोध्या दर्शन कर वाराणसी जा रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस ट्रेलर से टकराई,4 की मौत 9 घायल

Jaunpur Accident: छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर वाराणसी जा रहे थे। जौनपुर के सीहीपुर में उनकी बस ट्रेलर से भिड़ गई। हादसे में 4 की मौत हो गई है। जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

जौनपुर

Mahendra Tiwari

Sep 15, 2025

Accident
दुर्घटना की सांकेतिक फोटो फोटो सोर्स पत्रिका

Jaunpur Accident: जौनपुर जिले में रविवार की भोर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं की बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि चार श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

प्राप्त समाचार के मुताबिक छत्तीसगढ़ से करीब 50 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद सभी बस से वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। देर रात लगभग तीन बजे जब बस लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान बस सीधे उससे जाकर टकराई गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अंदर चीख-पुकार मच गई। कई श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए। अचानक हुए इस हादसे ने श्रद्धालुओं के परिवारों में मातम फैला दिया है। जिनके प्रियजन कल तक मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। आज वे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

चार श्रद्धालुओं की मौत 9 घायल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने चार श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया। जबकि नौ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है।

पुलिस ने की चार मौत की पुष्टि

जौनपुर पुलिस के अनुसार हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है। सभी मृतक और घायल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेलर चालक के भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

Published on:

15 Sept 2025 08:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / Jaunpur Accident: अयोध्या दर्शन कर वाराणसी जा रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस ट्रेलर से टकराई,4 की मौत 9 घायल

