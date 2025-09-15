Jaunpur Accident: अयोध्या दर्शन कर वाराणसी जा रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस ट्रेलर से टकराई,4 की मौत 9 घायल

प्राप्त समाचार के मुताबिक छत्तीसगढ़ से करीब 50 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद सभी बस से वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। देर रात लगभग तीन बजे जब बस लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान बस सीधे उससे जाकर टकराई गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अंदर चीख-पुकार मच गई। कई श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए। अचानक हुए इस हादसे ने श्रद्धालुओं के परिवारों में मातम फैला दिया है। जिनके प्रियजन कल तक मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। आज वे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।