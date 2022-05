खुलेआम होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, जब पहुंची पुलिस तो हुआ ये हाल कि...

UP Police Caught Sex Racket: होटल में खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी की भांडा फूटा। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया।

Updated: May 13, 2022 01:24:50 pm

एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर कर रही। दूसरी तरफ कुछ मनबढ़ गैर कानूनी काम करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के एक होटल में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस दौरान पांच युवक और पांच युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक और युवतियों को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने होटल का मैनेजर को भी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन होटल मालिक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने होटल को सील कर दिया गया है। यदि नियमों के अनुसार होटल बुकिंग होगी और युवा बालिग होंगे तो पुलिस नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगी।

