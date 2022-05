नहीं कोई काम, दिन भर सोती लेकिन फिर भी रोज मंगाती लिपस्टिक, आखिर में पति ने उठाया ये कदम

Family Court: पति ने कहा कि वह रोज नई नई लिपस्टिक मंगाती है। कोई काम नबीं करती है। दिनभर सोती है। ऐसे में पति को लेना पड़ा दूसरा सहारा।

Updated: May 13, 2022 11:33:10 am

पति पत्नी के रिश्तों के मुद्दे अब सुर्खियां बनने लगे हैं। चाहरदीवारी में होने वाली बातें दुनिया के सामने सुलझ रही हैं। एक ऐसा ही मामला आया लखनऊ का। जहां एक पत्नी की रोज-रोज नई लिपिस्टिक की मांग से तंग आकर एक व्यक्ति को न्यायलय की कुंडी खटखटानी पड़ी। दरअसल, गोमतीनगर निवासी एक शख्स ने फैमिली कोर्ट से कहा है कि उसकी पत्नी उससे हर रोज नई लिपिस्टिक की मांग करती है। इसके अलावा वह दिनभर घर पर सोती रहती है, उससे घर के सामान्य कामकाज भी नहीं किए जाते हैं। जिससे कैसरबाग स्थित पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई है।

Lucknow Husband want Talaq From Wife because she want new lipstick