पत्नी पढ़ रही थी नमाज, घर आकर पति बोला- 'मैंने बच्चों को फेंक दिया कुएं में', तड़पती मां की चीख ने सबको झकझोरा

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है। जफराबाद थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव में रविवार देर रात एक पिता ने अपने ही बच्चों को कुएं में फेंक दिया। पत्नी ने जब पूछा तब उसने बताया कि बच्चों को कुएं में फेंक दिया है। ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर पछतावा या कोई शिकंज नहीं थी। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

UP Crime Father Came Home Threw his Own Children in Well