जब सांसद प्रिया सरोज मंच पर हुई असहज…युवक ने पहले छुआ पैर, फिर …

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शख्स ने पहले सपा सांसद के पैर छूएं और फिर उनके करीब आकर, उनके कान में कुछ कहने लगा, इस दौरान सपा सांसद प्रिया सरोज काफी असहज लगीं। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रिया सरोज ने उससे साफ कहा कि वह थोड़ा दूर होकर बैठे। मगर उनकी इस बात का उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सपा सांसद के पीछे बैठे एक शख्स ने उस शख्स से उठने के लिए कहा, इस पूरे घटना क्रम का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल है। फिलहाल अभी तक इस मामले को लेकर प्रिया सरोज का पक्ष सामने नहीं आया है. इसी के साथ उन्हें असहज करने वाले समर्थक की भी पहचान नहीं हो सकी है।