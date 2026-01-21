21 जनवरी 2026,

बुधवार

जौनपुर

जब सांसद प्रिया सरोज मंच पर हुई असहज…युवक ने पहले छुआ पैर, फिर …

जौनपुर में सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ मंच पर कुछ ऐसा हो गया कि वह काफी असहज हो हैं। घटना उस समय की है जब वह एक कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर आई हुई थीं।

जौनपुर

image

anoop shukla

Jan 21, 2026

Up news, jaunpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सपा सांसद प्रिया सरोज

सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में मछलीशहर लोकसभा सीट से सपा सांसद प्रिया सरोज काफी असहज दिखाई दे रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स उनके पास आकर बैठ जाता है, फिर पैर छूकर वह उनके काफी करीब आ जाता है।

समर्थक बताया जा रहा युवक मंच पर पास बैठा

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा ये वीडियो जौनपुर की केराकत विधानसभा का है। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को सपा सांसद प्रिया सरोज यहां आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में चीफ गेस्ट बनकर गईं। वह मंच पर बैठी ही थीं, तभी एक शख्स, जो उनका समर्थक बताया जा रहा है, सपा सांसद के पास आकर बैठ गया।

थोड़ी दूर बैठने का इशारा करने के बाद भी नहीं पड़ा कोई असर

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शख्स ने पहले सपा सांसद के पैर छूएं और फिर उनके करीब आकर, उनके कान में कुछ कहने लगा, इस दौरान सपा सांसद प्रिया सरोज काफी असहज लगीं। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रिया सरोज ने उससे साफ कहा कि वह थोड़ा दूर होकर बैठे। मगर उनकी इस बात का उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सपा सांसद के पीछे बैठे एक शख्स ने उस शख्स से उठने के लिए कहा, इस पूरे घटना क्रम का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल है। फिलहाल अभी तक इस मामले को लेकर प्रिया सरोज का पक्ष सामने नहीं आया है. इसी के साथ उन्हें असहज करने वाले समर्थक की भी पहचान नहीं हो सकी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Jan 2026 09:16 am

जौनपुर

