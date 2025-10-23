रील का जानलेवा जुनून, एक-एक कर मुंह में रखकर फोड़े 7 सुतली बम, 8वीं बार में जबड़े के उड़े चिथड़े

मुंह में रखकर फोड़ा सुतली बम, जबड़े के उड़े चिथड़े (Photo Source- Patrika)
Deadly Obsession With Reels : मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रील बनाने के शौक में एक युवक को इस कदर सिर चढ़कर बोला कि, उसने रील वायरल कराने के लिए अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया। बता दें कि, मुंह में सुतली बम रख कर फोड़ने की वजह से उसका जबड़ा ही फट गया है। यही नहीं, चेहरा भी बुरी तरह से झुलस गया है। फिलहाल, युवक को उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है।
जिले के पेटलावद थाना इलाके के बाछीखेड़ा गांव में बुधवार शाम एक युवक के मुंह में सुतली बम रख कर जला रहा था। रील बनाने के शौक में उसने एक के बाद एक 7 बम फोड़ चुका था। 8वां बम फोड़ने के दौरान उससे चूक हो गई और तेज धमाके के साथ उसका जबड़ा ही फट गया। इस हादसे में रोहित का जबड़ा बुरी तरह फट गया, जबकि चेहरा भी झुलस गया। गांव के कुछ लड़कों के सामने 18 साल का रोहित खुद को हीरो साबित करने के लिए बार-बार मुंह में सुतली बम रखकर जलाने का करतब दिखा रहा था।
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग उसे लेकर पेटलावद अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए रतलाम जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोहित लगातार बम फोड़ रहा था। कहा जा रहा है कि वह सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। गांव में हुई इस घटना से अफरा-तफरी मच गई। मौके पर कुछ लोग इस घटना का वीडियो बना रहा थे। तभी ये हादसा हो गया।
पेटलावद अस्पताल के बीएमओ डॉ. एमएल चोपड़ा से मिली जानकारी के अनुसार युवक का जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और चेहरे पर गहरे घाव हैं। युवक को अत्यधिक चोटें आई हैं, प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम रेफर किया गया है। सारंगी चौकी प्रभारी दीपक देवरे ने इस घटना को युवक की लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया पर दिखावे के चक्कर में ऐसे खतरनाक कदम न उठाने की अपील की है।
