रील का जानलेवा जुनून, एक-एक कर मुंह में रखकर फोड़े 7 सुतली बम, 8वीं बार में जबड़े के उड़े चिथड़े

जिले के पेटलावद थाना इलाके के बाछीखेड़ा गांव में बुधवार शाम एक युवक के मुंह में सुतली बम रख कर जला रहा था। रील बनाने के शौक में उसने एक के बाद एक 7 बम फोड़ चुका था। 8वां बम फोड़ने के दौरान उससे चूक हो गई और तेज धमाके के साथ उसका जबड़ा ही फट गया। इस हादसे में रोहित का जबड़ा बुरी तरह फट गया, जबकि चेहरा भी झुलस गया। गांव के कुछ लड़कों के सामने 18 साल का रोहित खुद को हीरो साबित करने के लिए बार-बार मुंह में सुतली बम रखकर जलाने का करतब दिखा रहा था।