पिछला पूरा हुआ नहीं, अब मंत्री जी ने कर दिया नया वादा, इस बार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

स्वच्छता प्रहरियों का इंतजार 29 अगस्त 2024 को मंत्री शाह ने झाबुआ आकर नगर पालिका की स्पेशल- टीम से कहा था कि उन्हें वे दिल्ली ले जाकर पीएम मोदी से मिलवाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में झाबुआ के वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट की चर्चा की थी, जिसके बाद यह आश्वासन दिया गया। लेकिन, अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। स्वच्छता प्रहरी आज भी इंतजार कर रहे हैं। पुराने वादों पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री शाह ने कहा, पूर्व में जो भी कहा था, वह पूरा करेंगे। बीच में कई घटनाकम हुए, इसलिए झाबुआ आना नहीं हो पाया।