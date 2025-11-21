Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

पिछला पूरा हुआ नहीं, अब मंत्री जी ने कर दिया नया वादा, इस बार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

MP News: मंत्री विजय शाह ने पुराना अधूरा वादा दोहराए बिना नया बड़ा ऐलान कर दिया। स्वच्छता प्रहरियों को पीएम से नहीं मिलवा पाए, पर अब 200 युवाओं की गुजरात यात्रा की घोषणा कर दी।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Akash Dewani

Nov 21, 2025

minister vijay shah new promise for youth statue of unity tour PM Narendra Modi mp news

minister vijay shah new promise for youth, previous promise unfulfilled (फोटो- सोशल मीडिया)

Minister Vijay Shah New Promise: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर झाबुआ में आयोजित यूनिटी मार्च में शामिल होने आए प्रभारी मंत्री डॉ. विजय शाह (Minister in charge Vijay Shah) एक बार फिर सुर्खियों में रहे। वजह पुराने अधूरे वादे के बीच नया बड़ा वादा।

करीब सवा साल पहले झाबुआ के स्वच्छता प्रहरियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मिलवाने का आश्वासन देने वाले मंत्री शाह अब 200 युवाओं को अपने खर्च पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ले जाने की घोषणा कर गए। इससे पहले किया गया उनका वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब इस नए वादे पर भी सवाल उठने लगे हैं। (MP News)

झाबुआ को मिलेगा नया स्टेडियम

सांसद अनीता चौहान की मांग पर मंत्री शाह ने घोषणा की झाबुआ में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें जिम सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। स्टेडियम के लिए उपयुक्त जमीन खोजने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ऽवीं पास लेकिन आगे पढ़ नहीं पाने वाले युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा। यहां युवाओं को ड्राइविंग सहित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12वीं पढ़ रहे युवाओं को पॉलीटेक्निक कॉलेज का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वे तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित हों।

पुराना वादा अभी भी अधूरा

स्वच्छता प्रहरियों का इंतजार 29 अगस्त 2024 को मंत्री शाह ने झाबुआ आकर नगर पालिका की स्पेशल- टीम से कहा था कि उन्हें वे दिल्ली ले जाकर पीएम मोदी से मिलवाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में झाबुआ के वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट की चर्चा की थी, जिसके बाद यह आश्वासन दिया गया। लेकिन, अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। स्वच्छता प्रहरी आज भी इंतजार कर रहे हैं। पुराने वादों पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री शाह ने कहा, पूर्व में जो भी कहा था, वह पूरा करेंगे। बीच में कई घटनाकम हुए, इसलिए झाबुआ आना नहीं हो पाया।

नया वादा : 200 युवाओं को गुजरात यात्रा

यूनिटी मार्च के दौरान मंत्री शाह ने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता कराने की घोषणा की। चयनित 100 युवक और 100 युवतियों को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सैर (Statue of Unity Tour) कराई जाएगी। मंत्री ने कहा- युवाओं के साथ मैं स्वयं भी चलूंगा।

देश का पहला ऐसा हॉस्टल

मंत्री शाह ने बताया कि खंडवा में देश का पहला आदिवासी सांस्कृतिक हॉस्टल खोला जा रहा है। यहां 100 भाई और 100 बहनें रहकर नृत्य, गायन, रीति-रिवाज, वादन, संस्कृति व संस्कार सीखेंगे। निर्माण पर 20 करोड़ व्यय होंगे।

अपनी विधानसभा के विकास की 'ब्रांडिंग'

कार्यक्रम में मंत्री शाह ने अपने राजनीतिक सफर और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा 35 साल से विधायक हूं, 3 बार चुनाव जीता हूं, 8 हजार से शुरु होकर अब 70-80 हजार से जीतता हूं। इसका कारण विकास है। प्रतियोगिता में पहले पांच स्थान पाने वाले युवाओं को वे अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास दिखाने भी ले जाएंगे। (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा, कलेक्टर ने दिए निर्देश
दतिया
datia landless families legal patta pucca house distribution mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 07:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / पिछला पूरा हुआ नहीं, अब मंत्री जी ने कर दिया नया वादा, इस बार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीमा पर ‘पेट्रोल माफिया’ का बोलबाला! गुजरात से सवा लाख लीटर की तस्करी, विस्फोट का बढ़ा खतरा

mp-gujarat border petrol smuggling illegal petrol storage jhabua mp news
झाबुआ

एमपी में पति ने काटा पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा, हैरान करने वाली है वजह

jhabua
झाबुआ

बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage mp news
झाबुआ

रील का जानलेवा जुनून, एक-एक कर मुंह में रखकर फोड़े 7 सुतली बम, 8वीं बार में जबड़े के उड़े चिथड़े

Deadly Obsession With Reels
झाबुआ

सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल

jhabua high school principal bribery video viral mp news
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.