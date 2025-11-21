पिछला पूरा हुआ नहीं, अब मंत्री जी ने कर दिया नया वादा, इस बार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

minister vijay shah new promise for youth, previous promise unfulfilled (फोटो- सोशल मीडिया)
Minister Vijay Shah New Promise: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर झाबुआ में आयोजित यूनिटी मार्च में शामिल होने आए प्रभारी मंत्री डॉ. विजय शाह (Minister in charge Vijay Shah) एक बार फिर सुर्खियों में रहे। वजह पुराने अधूरे वादे के बीच नया बड़ा वादा।
करीब सवा साल पहले झाबुआ के स्वच्छता प्रहरियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मिलवाने का आश्वासन देने वाले मंत्री शाह अब 200 युवाओं को अपने खर्च पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ले जाने की घोषणा कर गए। इससे पहले किया गया उनका वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब इस नए वादे पर भी सवाल उठने लगे हैं। (MP News)
सांसद अनीता चौहान की मांग पर मंत्री शाह ने घोषणा की झाबुआ में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें जिम सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। स्टेडियम के लिए उपयुक्त जमीन खोजने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ऽवीं पास लेकिन आगे पढ़ नहीं पाने वाले युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा। यहां युवाओं को ड्राइविंग सहित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12वीं पढ़ रहे युवाओं को पॉलीटेक्निक कॉलेज का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वे तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित हों।
स्वच्छता प्रहरियों का इंतजार 29 अगस्त 2024 को मंत्री शाह ने झाबुआ आकर नगर पालिका की स्पेशल- टीम से कहा था कि उन्हें वे दिल्ली ले जाकर पीएम मोदी से मिलवाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में झाबुआ के वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट की चर्चा की थी, जिसके बाद यह आश्वासन दिया गया। लेकिन, अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। स्वच्छता प्रहरी आज भी इंतजार कर रहे हैं। पुराने वादों पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री शाह ने कहा, पूर्व में जो भी कहा था, वह पूरा करेंगे। बीच में कई घटनाकम हुए, इसलिए झाबुआ आना नहीं हो पाया।
यूनिटी मार्च के दौरान मंत्री शाह ने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता कराने की घोषणा की। चयनित 100 युवक और 100 युवतियों को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सैर (Statue of Unity Tour) कराई जाएगी। मंत्री ने कहा- युवाओं के साथ मैं स्वयं भी चलूंगा।
मंत्री शाह ने बताया कि खंडवा में देश का पहला आदिवासी सांस्कृतिक हॉस्टल खोला जा रहा है। यहां 100 भाई और 100 बहनें रहकर नृत्य, गायन, रीति-रिवाज, वादन, संस्कृति व संस्कार सीखेंगे। निर्माण पर 20 करोड़ व्यय होंगे।
कार्यक्रम में मंत्री शाह ने अपने राजनीतिक सफर और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा 35 साल से विधायक हूं, 3 बार चुनाव जीता हूं, 8 हजार से शुरु होकर अब 70-80 हजार से जीतता हूं। इसका कारण विकास है। प्रतियोगिता में पहले पांच स्थान पाने वाले युवाओं को वे अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास दिखाने भी ले जाएंगे। (MP News)
