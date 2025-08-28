‘1250 रुपए’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया ‘रोजगार सहायक’, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

फरियादी कमल सिंह निंगवाल ने बताया कि वह ग्राम डिग्गी का निवासी है। उसे अपने 7 वर्षीय बेटे पवन सिंह का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। इसके लिए रोजगार सहायक दिनेश कुमार के पास पहुंचा। जहां पर उसने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1600 सौ रुपए की रिश्वत मांगी। जिसके बाद फरियादी ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। सत्यापन सही पाए ट्रैप की कार्रवाई की गई।