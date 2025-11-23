Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को रौंदा, देवर-भाभी की स्पॉट पर मौत, पति गंभीर

Road Accident : बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में देवर-भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, बाइक पर सवार पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ति किया गया है।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 23, 2025

Road Accident

झाबुआ में भीषण सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत (Photo Source- Patrika)

Road Accident : प्रशासन की तमाम मुस्तैदियों और सड़क सुरक्षा अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि राज्य में हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान गवा रहे हैं। एक ऐसे ही भीषण हादसे की खबर सामने आई है, सूबे के झाबुआ जिले से, यहां दर्दनाक हादसे में देवर-भाभी की मौत हो गई है। बता दें कि, सड़क पर दौड़ते एक बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में देवर-भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, पति गंभीर रूप से घायल है।

दरअसल, घटना जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुरा थाने की चौकी अंतरवेलिया क्षेत्र में घटी है। बायोडीजल पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार को टैंकर ने टक्कर मार दी। टैंकर के पहियों के नीचे दबने से बाइक चालक पुरुष पीछे सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टायर के दबने से शव इतने क्षत विक्षत हो गए कि, दोनों की पहचान कर पाना तक संभव नहीं है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे में बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार होकर जान गवाने वाले दंपती मेघनगर के पास बेड़ावली के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

ये हुए हादसे का शिकार

इधर, पुलिस तफ्तीश में मृतकों की पहचान बैड़ावली के रहने वाले बच्चू पिता पूंजा मचार (45) और उनकी भाभी मीना बाई पति थावरिया मचार (42) के रूप में हुई है। जबकि, घायल थावरिया पिता पूंजा मचार (45) मीना बाई के पति हैं।

झाबुआ भेजे गए दोनों शव

चौकी अंतरवेलिया प्रभारी जगदीश नायक के अनुसार, मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए झाबुआ रवाना करा दिया गया है। वहीं, पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि, मृतक बच्चू के चार बच्चे हैं, जबकि मृतका मीना बाई के पांच बच्चे हैं। वहीं, ट्रक चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

भीषण सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत, लिफ्ट लेकर बैठा किशोर गंभीर
इंदौर
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 07:01 am

Published on:

23 Nov 2025 07:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को रौंदा, देवर-भाभी की स्पॉट पर मौत, पति गंभीर

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पिछला पूरा हुआ नहीं, अब मंत्री जी ने कर दिया नया वादा, इस बार युवाओं को लेकर की बड़ी घोषणा

minister vijay shah new promise for youth statue of unity tour PM Narendra Modi mp news
झाबुआ

सीमा पर ‘पेट्रोल माफिया’ का बोलबाला! गुजरात से सवा लाख लीटर की तस्करी, विस्फोट का बढ़ा खतरा

mp-gujarat border petrol smuggling illegal petrol storage jhabua mp news
झाबुआ

एमपी में पति ने काटा पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा, हैरान करने वाली है वजह

jhabua
झाबुआ

बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage mp news
झाबुआ

रील का जानलेवा जुनून, एक-एक कर मुंह में रखकर फोड़े 7 सुतली बम, 8वीं बार में जबड़े के उड़े चिथड़े

Deadly Obsession With Reels
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.