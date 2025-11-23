बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को रौंदा, देवर-भाभी की स्पॉट पर मौत, पति गंभीर

Road Accident : प्रशासन की तमाम मुस्तैदियों और सड़क सुरक्षा अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि राज्य में हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान गवा रहे हैं। एक ऐसे ही भीषण हादसे की खबर सामने आई है, सूबे के झाबुआ जिले से, यहां दर्दनाक हादसे में देवर-भाभी की मौत हो गई है। बता दें कि, सड़क पर दौड़ते एक बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में देवर-भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, पति गंभीर रूप से घायल है।