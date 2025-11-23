बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को रौंदा, देवर-भाभी की स्पॉट पर मौत, पति गंभीर

झाबुआ में भीषण सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत (Photo Source- Patrika)
Road Accident : प्रशासन की तमाम मुस्तैदियों और सड़क सुरक्षा अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि राज्य में हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान गवा रहे हैं। एक ऐसे ही भीषण हादसे की खबर सामने आई है, सूबे के झाबुआ जिले से, यहां दर्दनाक हादसे में देवर-भाभी की मौत हो गई है। बता दें कि, सड़क पर दौड़ते एक बेलगाम टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में देवर-भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, पति गंभीर रूप से घायल है।
दरअसल, घटना जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुरा थाने की चौकी अंतरवेलिया क्षेत्र में घटी है। बायोडीजल पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार को टैंकर ने टक्कर मार दी। टैंकर के पहियों के नीचे दबने से बाइक चालक पुरुष पीछे सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टायर के दबने से शव इतने क्षत विक्षत हो गए कि, दोनों की पहचान कर पाना तक संभव नहीं है।
हादसे में बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार होकर जान गवाने वाले दंपती मेघनगर के पास बेड़ावली के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
इधर, पुलिस तफ्तीश में मृतकों की पहचान बैड़ावली के रहने वाले बच्चू पिता पूंजा मचार (45) और उनकी भाभी मीना बाई पति थावरिया मचार (42) के रूप में हुई है। जबकि, घायल थावरिया पिता पूंजा मचार (45) मीना बाई के पति हैं।
चौकी अंतरवेलिया प्रभारी जगदीश नायक के अनुसार, मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए झाबुआ रवाना करा दिया गया है। वहीं, पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि, मृतक बच्चू के चार बच्चे हैं, जबकि मृतका मीना बाई के पांच बच्चे हैं। वहीं, ट्रक चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
