झालावाड़ में किसान आंदोलन: ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी से पहुंचे सचिवालय, सड़क पर बनाई दाल-बाटी, जानिए क्या हैं 16 मांगें

भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांगों में फसल का लाभकारी मूल्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान हितेषी बनाया जाएं, दूध का किसानों को सही दाम मिले, बिजली का निजीकरण रोका जाएं, किसान कल्याण कोष की स्थापना, कृषि क्षेत्र से जीएसटी समाप्त किया जाएं, विधायक अपनी विधानसभा में किसानों से संवाद करें, कृषि मंडी में एमएसपी से नीचे बोली नहीं लगे, किसानों के लिए संसद में विशेष सत्र का आयोजन करने सहित कई जिला, राज्य व राष्ट्रीयस्तर की मांगों को लेकर किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया।