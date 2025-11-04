Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

झालावाड़ में स्कूल के स्टाफ रूम में निकला 5 फुट लंबा कोबरा, मचा हड़कंप

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ के स्टाफ रूम में मंगलवार सुबह कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

kamlesh sharma

Nov 04, 2025

फोटो पत्रिका

भालता (झालावाड़)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ के स्टाफ रूम में मंगलवार सुबह कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सुबह जल्दी स्कूल पहुंचे बच्चों ने सांप को प्रिंसिपल ऑफिस में घुसते हुए देखा और तुरंत शिक्षकों को सूचना दी।

सूचना पर सांप रेस्क्यूवर राजा हिंदुस्तानी मौके पर पहुंचे और सतर्कता के साथ कोबरा को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। राजा हिंदुस्तानी ने बताया कि करीब 5 फुट लंबा कोबरा बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि बारिश व ठंड के मौसम में सांप गर्म और सुरक्षित जगह की तलाश में खुले पाइप, जूते या कबाड़ में छिप जाते हैं। ऐसे में घर और स्कूल परिसर में साफ-सफाई रखना जरूरी है। किसी भी सांप को देखने पर घबराने की बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सूचना दें।

रेस्क्यू के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। राजा हिंदुस्तानी ने बच्चों को सर्पदंश की स्थिति में सतर्कता बरतने संबंधी जानकारी भी दी और बताया कि काटने की स्थिति में पीड़ित को 40 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में स्कूल के स्टाफ रूम में निकला 5 फुट लंबा कोबरा, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बलात्कार के मामले में फंसाने पर एक महिला गिरफ्तार

झालावाड़

सरदार पटेल जयंती पर पाटीदार समाज आज निकालेगा रैली

समाचार

हर दूसरे दिन सड़क पर बुझ रहा एक चिराग, दस माह में 151 जिंदगियां खत्म

झालावाड़

Doctors Success Story: स्कूल भवन गिरने से दबकर मर गए थे इकलौते बच्चे, नसबंदी के कई साल बाद डॉक्टर्स ने जगाई मां बनने की उम्मीद…

झालावाड़

Jhalawar: 1 महीने के बच्चे के अकाउंट में PM किसान सम्मान निधि की किश्त, 15 कलक्टरों की फर्जी ID बनाकर सरकारी सिस्टम किया हैक

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.