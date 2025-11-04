झालावाड़ में स्कूल के स्टाफ रूम में निकला 5 फुट लंबा कोबरा, मचा हड़कंप

फोटो पत्रिका
भालता (झालावाड़)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ के स्टाफ रूम में मंगलवार सुबह कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सुबह जल्दी स्कूल पहुंचे बच्चों ने सांप को प्रिंसिपल ऑफिस में घुसते हुए देखा और तुरंत शिक्षकों को सूचना दी।
सूचना पर सांप रेस्क्यूवर राजा हिंदुस्तानी मौके पर पहुंचे और सतर्कता के साथ कोबरा को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। राजा हिंदुस्तानी ने बताया कि करीब 5 फुट लंबा कोबरा बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि बारिश व ठंड के मौसम में सांप गर्म और सुरक्षित जगह की तलाश में खुले पाइप, जूते या कबाड़ में छिप जाते हैं। ऐसे में घर और स्कूल परिसर में साफ-सफाई रखना जरूरी है। किसी भी सांप को देखने पर घबराने की बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सूचना दें।
रेस्क्यू के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। राजा हिंदुस्तानी ने बच्चों को सर्पदंश की स्थिति में सतर्कता बरतने संबंधी जानकारी भी दी और बताया कि काटने की स्थिति में पीड़ित को 40 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है।
