झालावाड़ में स्कूल के स्टाफ रूम में निकला 5 फुट लंबा कोबरा, मचा हड़कंप

सूचना पर सांप रेस्क्यूवर राजा हिंदुस्तानी मौके पर पहुंचे और सतर्कता के साथ कोबरा को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। राजा हिंदुस्तानी ने बताया कि करीब 5 फुट लंबा कोबरा बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि बारिश व ठंड के मौसम में सांप गर्म और सुरक्षित जगह की तलाश में खुले पाइप, जूते या कबाड़ में छिप जाते हैं। ऐसे में घर और स्कूल परिसर में साफ-सफाई रखना जरूरी है। किसी भी सांप को देखने पर घबराने की बजाय तुरंत विशेषज्ञ को सूचना दें।