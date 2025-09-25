Rajasthan News: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, होगी सख्ती कार्रवाई

एसपी ने बताया कि पिछले साल और इस साल अगस्त और सिम्तबर माह की तुलना करें तो सड़क हादसों और मौतों में खासी कमी आई है। सिम्तबर 2024 की तुलना में इस साल सिम्तबर में अब तक 12 लोगों की जान बचाई गई। पिछले साल 1 अगस्त से 24 सिम्तबर 2024 तक जहां 58 सड़क हादसों में 30 लोगों की मौत हुई थी और 63 जनें घायल हुए थे। इस वर्ष उसी अवधि में 35 हादसे हुए। इसमें दस जनों की मौत हुई जहां सितबर 2024 में 35 हादसों में 13 मौत हुई और 43 घायल हुए। वहीं इस साल सितबर में अब तक आठ हादसों में एक जने की जान गई और चार घायल हुए।