Dussehra : राजस्थान के इस शहर में 185 साल से मैदान में डटा है रावण और उसका कुनबा, क्यों, जानें वजह

Dussehra Today : राजस्थान सहित पूरे देश में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। झालावाड़ शहर से सटे झालरापाटन के दशहरा मैदान में करीब 185 साल से रावण और उसका कुनबा डटा हुआ है। मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना रावण का परिवार बारह मास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नगरपालिका हर दशहरे पर यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करती है। सन 1840 के आस-पास झालावाड़ रियासत के पहले नरेश मदनसिंह झाला ने मिट्टी और गोबर से मूर्तियों के रूप में रावण परिवार का निर्माण करवाया था। उसके बाद 1920 में तत्कालीन नरेश भवानी सिंह ने प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाकर इनका पका निर्माण करवा दिया।