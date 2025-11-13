राजस्थान की सिटी ऑफ बेल्स में चंद्रभागा मेला बना पर्यटकों का केंद्र, घूमने आए तो जरूर देखें ये शानदार जगह

झालरापाटन अपनी स्थापत्य कला और मूर्ति शिल्प के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान रखता है। नगर में सूर्य मंदिर, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्रीमन नारायण मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, गिन्दोर दरवाजा के बाहर स्थित कल्याण राय मंदिर, नौलखा किले के भीतर आनंद धाम मंदिर और दिगंबर जैन पार्श्वगिरी जूनी नसिया मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। नगर में लगभग 108 मंदिर विद्यमान हैं, जिनकी मूर्तियां और स्थापत्य कला देखते ही बनती है।