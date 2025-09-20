किसानों की कट रही जेब, बीमा कंपनियां हो रही मालामाल

किसान महेश मेहर ने बताया कि बीमा कंपनियां सर्वे के नाम पर खानापूर्ति करती है। खराबा प्रभावित क्षेत्रों का सही से आकलन नहीं होता है। यही वजह है कि मुआवजा राशि कम दी जाती है। बीमा कंपनियों ने पिछले साल जिले में सिर्फ रायपुर तहसील में ही खराब माना गया, जबकि अन्य इलाकों में फसलों को काफी नुकसान हुआ था। किसानों ने आरोप लगाया कि उनके खेतों में 80 से 90 फीसदी तक खराबा हुआ थी, लेकिन कंपनियों ने सर्वे रिपोर्ट में 20 से 40 फ ीसदी तक ही नुकसान दिखाया। ऐसे में उन्हें मुआवजा नहीं मिला।