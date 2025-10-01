Jhalawar: भारी पुलिस जाप्ते में ‘जाकिर खान’ के अवैध मकान पर चला बुलडोज़र, मिर्ज़ापुर गांव में मच गया हड़कंप

Forest Department Action On Drug Smuggler Zakir Khan: वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बना मकान (मादक पदार्थ तस्कर जाकिर खान का) मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई झालावाड़ जिले के मिर्जापुर गांव में की गई जहां जाकिर ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। इसके खिलाफ पूर्व में कई बार एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।