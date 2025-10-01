Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

Jhalawar: भारी पुलिस जाप्ते में ‘जाकिर खान’ के अवैध मकान पर चला बुलडोज़र, मिर्ज़ापुर गांव में मच गया हड़कंप

JCB Demolish Illegal Encroachment: वन विभाग ने पहले अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन समयसीमा समाप्त होने के बावजूद जब निर्माण नहीं हटाया गया तो विभाग को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

झालावाड़

Akshita Deora

Oct 01, 2025

फोटो: पत्रिका

Forest Department Action On Drug Smuggler Zakir Khan: वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बना मकान (मादक पदार्थ तस्कर जाकिर खान का) मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई झालावाड़ जिले के मिर्जापुर गांव में की गई जहां जाकिर ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। इसके खिलाफ पूर्व में कई बार एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

फोटो: पत्रिका

इस कार्रवाई में वन विभाग और पुलिस का संयुक्त दस्ता सुबह से ही तैनात रहा। उपवन संरक्षक सागर पंवार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में एसीएफ मुकेश सहजवानी, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मीणा, और अकलेरा, मनोहरथाना, झालावाड़ रेंज का समस्त वन स्टाफ शामिल रहा।

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया के निर्देश पर पुलिस लाइन सहित कई थानों से पुलिस बल बुलाया गया। मौके पर सीओ अकलेरा बृजेश कुमार, सीओ साइबर क्राइम मनोज सोनी, SHO भूपेश शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वन विभाग ने पहले अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन समयसीमा समाप्त होने के बावजूद जब निर्माण नहीं हटाया गया तो विभाग को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन से मकान को तोड़ा गया। इलाके में पुलिस के कड़े पहरे के बीच लोगों की भीड़ जमा हो गई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2025 01:58 pm

Published on:

01 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: भारी पुलिस जाप्ते में ‘जाकिर खान’ के अवैध मकान पर चला बुलडोज़र, मिर्ज़ापुर गांव में मच गया हड़कंप

