राजस्थान में छात्रा के घर में घुसा सरकारी टीचर… रेप का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार; विभाग ने किया निलंबित

एक पूर्व छात्रा ने अंग्रेजी के शिक्षक शाहरुख खान के खिलाफ गुरुवार देर रात घर में घुसकर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया था। शुक्रवार को ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस ने शाहरुख को डिटेन कर लिया था। शनिवार को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक रूपसिंह मीणा ने उसे शनिवार को निलम्बित कर दिया।