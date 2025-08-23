Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

राजस्थान में छात्रा के घर में घुसा सरकारी टीचर… रेप का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार; विभाग ने किया निलंबित

नाबालिग छात्रा से बलात्कार के प्रयास में शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।र लिया।

झालावाड़

Lokendra Sainger

Aug 23, 2025

jhalawar news
Photo- Patrika Network

झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के प्रयास में डिटेन किए कनवाड़ी स्कूल के शिक्षक को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद शिक्षा विभाग ने भी उसे निलम्बित कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

एक पूर्व छात्रा ने अंग्रेजी के शिक्षक शाहरुख खान के खिलाफ गुरुवार देर रात घर में घुसकर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया था। शुक्रवार को ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस ने शाहरुख को डिटेन कर लिया था। शनिवार को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक रूपसिंह मीणा ने उसे शनिवार को निलम्बित कर दिया।

पेट्रोल उड़ेलकर मासूम बेटी संग कुर्सी पर बैठी मां, फिर आग लगाई, दोनों की तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत
जोधपुर
Jodhpur mother daughter death

घर के बाहर चस्पा की जाएगी जांच रिपोर्ट

गौरतलब है कि हाल ही में शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट और अश्लीलता करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही जांच रिपोर्ट को उनके घर के बाहर लगाया जाएगा। जिससे उनकी करतूत परिवार और रिश्तेदारों को पता चल सके।

सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में बहे ‘पूर्व सरपंच’ का मिला शव, नाव पलटने से हुआ था हादसा
सवाई माधोपुर
Former Sarpanch body found

Published on:

23 Aug 2025 10:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / राजस्थान में छात्रा के घर में घुसा सरकारी टीचर… रेप का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार; विभाग ने किया निलंबित

