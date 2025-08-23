राजस्थान में छात्रा के घर में घुसा सरकारी टीचर… रेप का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार; विभाग ने किया निलंबित

झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के प्रयास में डिटेन किए कनवाड़ी स्कूल के शिक्षक को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद शिक्षा विभाग ने भी उसे निलम्बित कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।
एक पूर्व छात्रा ने अंग्रेजी के शिक्षक शाहरुख खान के खिलाफ गुरुवार देर रात घर में घुसकर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया था। शुक्रवार को ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस ने शाहरुख को डिटेन कर लिया था। शनिवार को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक रूपसिंह मीणा ने उसे शनिवार को निलम्बित कर दिया।
गौरतलब है कि हाल ही में शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट और अश्लीलता करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही जांच रिपोर्ट को उनके घर के बाहर लगाया जाएगा। जिससे उनकी करतूत परिवार और रिश्तेदारों को पता चल सके।