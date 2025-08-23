सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में बहे ‘पूर्व सरपंच’ का मिला शव, नाव पलटने से हुआ था हादसा

सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल बांध में शुक्रवार को नाव पलटने से बहे मऊ-सुनारी के पूर्व सरपंच रतनलाल का शव शनिवार सुबह मऊ गांव की नहर से बरामद हुआ। थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।
दूसरी ओर, बांध के सेफ जोन में फंसे गोठड़ा गांव के युवक मुनीमा को भी एनडीआरएफ टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। शनिवार को भी सूरवाल बांध पर पुलिस अधिकारियों की नजर रही। उल्लेखनीय है कि बांध में शुक्रवार को नाव पलटने से दस लोग बह गए थे। हालांकि 9 लोगों को बचा लिया गया था।
बारिश के दौरान सूरवाल बांध में मछली पकड़ने गए लोगों की नाव पलट गई थी। ग्रामीणों के अनुसार, इस नाव में दस लोग सवार थे। इस दौरान आठ लोग तो बचकर बाहर आ गए। एक व्यक्ति पानी के बहाव में झाडि़यों के बीच में फंस गया। इस दौरान बहने से बचने के लिए युवक ने इन झाड़ियों को तीन घंटे तक पकड़कर खुद का बचाव किया।
जिसके बाद में रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान कुल नौ लोग डूबने से बचा लिए गए। जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जो मऊ गांव निवासी एवं मऊ-सुनारी गांव के पूर्व सरपंच रतनलाल मीना पुत्र प्रभूलाल मीना बताए गए हैं।