सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में बहे ‘पूर्व सरपंच’ का मिला शव, नाव पलटने से हुआ था हादसा

बारिश के दौरान सूरवाल बांध में मछली पकड़ने गए लोगों की नाव पलट गई थी। ग्रामीणों के अनुसार, इस नाव में दस लोग सवार थे। इस दौरान आठ लोग तो बचकर बाहर आ गए। एक व्यक्ति पानी के बहाव में झाडि़यों के बीच में फंस गया। इस दौरान बहने से बचने के लिए युवक ने इन झाड़ियों को तीन घंटे तक पकड़कर खुद का बचाव किया।