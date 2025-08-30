Mandi News: राजस्थान की इस मंडी में मुनीम ने गुपचुप तरीके से बेच दी किसान की उपज, 3 घंटे तक हुआ हंगामा

हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को एक किसान की उपज को मुनीम द्वारा गुपचुप तरीके से बेचने को लेकर किसानों ने करीब तीन घंटे तक हंगामा किया। विधायक सुरेश गुर्जर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।
तहसील के गांव धानोदी निवासी देवीलाल गुर्जर गुरुवार को गेहूं बेचने के लिए मंडी लाए थे। उसने बताया कि यह गेहूं गांव के देवनारायण मंदिर में शनिवार को होने वाले कार्यक्रम के लिए गांव के 68 घरों से प्रति घर 2 किलो एकत्र किया गया था। देवीलाल ने आढ़तिया को सूचित किए बिना मंडी में उपज का ढेर लगाकर उस पर गेट पास लगा दिया और किसी कार्य से बाहर चले गए।
जब वे वापस लौटे तो उन्हें उपज का ढेर नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे की जांच में पता चला कि मंडी में कार्यरत मुनीम शेखर राठौर ने उपज को चुपचाप बेच दिया। देवीलाल ने शेखर से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने माल का मालिक नहीं मिलने के कारण उसे एक व्यापारी को बेच दिया। इस पर देवीलाल ने मंडी में हंगामा किया।
सरपंच रिंकू लोधा के नेतृत्व में अन्य किसान भी मंडी में पहुंच गए। उन्होंने व्यापारी का लाइसेंस निलंबित करने और मुनीम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की। मंडी सचिव गोविंद सिंह राजपुरोहित ने किसानों को मामले की जांच कराने और दोष पाए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन मुनीम पर जुर्माना लगाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने की बात कही।
करीब दो घंटे तक किसानों और सचिव के बीच नोंक-झोंक के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर विधायक सुरेश गुर्जर मंडी पहुंचे और किसानों से हालात जानने के बाद समझाइश की। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम जो होना था, वह हो चुका है, अब मुनीम से बेची गई उपज की रकम दिलवा दी जाएगी और मंदिर के लिए सहयोग राशि जमा करवा दी जाएगी। इसके बाद सभी किसान इस निर्णय से संतुष्ट हो गए।