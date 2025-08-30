Mandi News: राजस्थान की इस मंडी में मुनीम ने गुपचुप तरीके से बेच दी किसान की उपज, 3 घंटे तक हुआ हंगामा

करीब दो घंटे तक किसानों और सचिव के बीच नोंक-झोंक के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर विधायक सुरेश गुर्जर मंडी पहुंचे और किसानों से हालात जानने के बाद समझाइश की। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम जो होना था, वह हो चुका है, अब मुनीम से बेची गई उपज की रकम दिलवा दी जाएगी और मंदिर के लिए सहयोग राशि जमा करवा दी जाएगी। इसके बाद सभी किसान इस निर्णय से संतुष्ट हो गए।